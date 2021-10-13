В Кремле прокомментировали продление домашнего ареста для Медведчука

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «сведением политических счётов» продление домашнего ареста главе политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку.
В Кремле прокомментировали продление домашнего ареста для Медведчука
  • РИА Новости

«Мы с самого начала сказали: то, что происходит с Медведчуком, это, конечно, не что иное, как сведение политических счётов с политическим конкурентом, который до недавнего прошлого очень стремительно укреплял свои политические позиции в стране», — приводит РИА Новости слова Пескова.

Он отметил, что «решительно осуждает подобную практику».

Пресс-секретарь президента России добавил, что российская сторона вряд ли чем-то сможет помочь Медведчуку, потому что он гражданин Украины.

Ранее суд принял решение о домашнем аресте Медведчука до 7 декабря.

8 октября в Службе безопасности Украины заявили, что Медведчуку объявлено новое подозрение — в госизмене и cодействии террористической организации. По данным СБУ, Медведчука подозревают в «действиях, направленных на подрыв энергетической независимости Украины».

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