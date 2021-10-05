«Контрабанда в прямом эфире»: как в Раде требуют разъяснений по поводу тайного выезда Саакашвили в Грузию

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины должен прояснить ситуацию с выездом Михаила Саакашвили в Грузию, заявила депутат Верховной рады Ирина Геращенко. Она адресовала этот вопрос секретарю СНБО Алексею Данилову. В свою очередь, находящийся под стражей Саакашвили написал открытое письмо Владимиру Зеленскому, в котором поблагодарил президента Украины за поддержку и назвал себя «личным узником Путина». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не стал подробно комментировать этот выпад, констатировав, что ситуация напоминает «театр абсурда».

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины должен прояснить ситуацию вокруг тайного выезда в Грузию Михаила Саакашвили, занимающего пост главы исполнительного комитета Национального совета реформ. Соответствующий вопрос секретарю СНБО Алексею Данилову задала депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко.

«Господин Данилов, мы хотим вас спросить, как же так происходит, что у нас уже контрабандой провозят в контейнерах руководителя офиса простых реформ в Грузию? У нас уже дырка на границе, и контрабанда и торговля людьми происходят в прямом эфире», — сказала Геращенко, выступая в Раде.

Ранее в СМИ появились сообщения, согласно которым экс-президент Грузии, арестованный на родине 1 октября, предположительно, проник на территорию страны в грузовом контейнере или трейлере. Различные издания со ссылкой на источники утверждали, что Саакашвили пересёк границу в Поти, после чего на автомобиле отправился в Батуми, а затем в Тбилиси.

Напомним, Саакашвили анонсировал своё возвращение в Грузию к выборам в органы местного самоуправления, которые прошли в минувшие выходные. 1 октября он написал в Facebook, что впервые за восемь лет прибыл на родину. Грузинские власти неоднократно заявляли, что сразу же арестуют экс-президента, как только он прибудет в страну, так как он находится в розыске по нескольким уголовным делам. В итоге вечером 1 октября он был задержан.

Заседание Верховной рады

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Источник в офисе президента Украины рассказал RT, что поездка Михаила Саакашвили в Грузию стала сюрпризом даже для его сторонников.

«Это в характере Саакашвили, который, очевидно, рассчитывал, что его приезд повлияет на результат муниципальных выборов. Видимо, он верил, что под влиянием Запада его отпустят. Но эти ожидания не оправдались. Украина предоставляет консульскую и правовую помощь экс-президенту Грузии, освободить его хочет Зеленский. Но, честно говоря, ситуация сложная», — отметил функционер.

Неотвратимость наказания

После своего задержания Саакашвили содержится в тюрьме города Рустави. Напомним, что в январе 2018 года Тбилисский городской суд заочно приговорил Михаила Саакашвили к трём годам лишения свободы по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани. Экс-президент был признан виновным в рамках этого дела по статье «Злоупотребление служебным положением», за то что в 2008 году в обход официальных процедур своим указом помиловал сотрудников МВД, причастных к убийству.

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А летом 2018-го суд заочно приговорил Саакашвили к шести годам лишения свободы по делу об избиении экс-депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. Кроме того, экс-президент является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из госбюджета — они находятся на рассмотрении в судах.

На арест политика отреагировал официальный Киев. Так, пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в день ареста Саакашвили заявил, что Владимир Зеленский обеспокоен известиями о его задержании, а также «тоном заявлений, которые звучат в Грузии относительно возможного развития ситуации».

«Украина обращается к грузинской стороне за разъяснениями по всем обстоятельствам и причинам такого шага в отношении украинского гражданина», — написал Никифоров в своём Facebook.

Позднее сам Зеленский заявил, что будет заниматься возвращением Саакашвили. «Я, как президент Украины, занимаюсь постоянно тем, что возвращаю граждан Украины разными возможностями, которые у меня есть, какие мне предоставила власть, — цитирует Зеленского Интерфакс-Украина. — Господин Саакашвили является гражданином Украины. Поэтому его это тоже касается, и все институции, включая Министерство иностранных дел и наши посольства, которые работают в Грузии, и на уровне посла Грузии, который работает на Украине, и на уровне разговоров между нашими кабинетами министров, на уровне разговоров премьеров — мы все будем этим заниматься».

Напомним, Зеленский после своего избрания президентом страны в 2019 году вернул Саакашвили украинское гражданство, которого его в 2017-м лишил предыдущий лидер страны Пётр Порошенко.

При этом власти Грузии чётко дали понять, что не собираются выдавать или экстрадировать экс-президента на Украину. Так, вице-премьер Тея Цулукиани 4 октября назвала разговор об экстрадиции «правовым нонсенсом».

«Даже если представить, что украинские власти возбудят против Саакашвили уголовное дело по факту незаконного пересечения украинской границы и на этом основании обратятся к нам с заявлением о его экстрадиции, этого не произойдёт, так как правила экстрадиции прописаны в конвенции Евросоюза и под эти правила экс-президент не подпадает», — цитирует её Интерфакс.

Она пояснила, что, согласно этим правилам, экс-президент сначала должен отбыть срок в Грузии, а через шесть лет он может быть экстрадирован на Украину, если к тому времени против него будет вестись уголовное преследование.

Источник RT в партии «Слуга народа» говорит, что поведение Саакашвили удивило даже опытных украинских политиков, равно как и позиция Зеленского по этому инциденту.

«Нелегально проникнуть в Грузию, нарушив все законы, скрываться от полиции — Саакашвили возомнил себя героем боевика. Видимо, он загрустил: на Украине ему уже не дают устраивать шоу. Позиция Зеленского также вызывает удивление. Гражданин Украины нарушил законодательство страны, выехав нелегально. Зачем его защищать и портить отношения ещё с одной страной?» — отметил представитель «Слуги народа».

В свою очередь, источник RT в партии «Батькивщина» заявил, что поддержка Саакашвили со стороны Киева лишний раз подтверждает «несерьёзность» администрации Зеленского.

«Украина не сходит со страниц мировых СМИ в рубрике «скандалы». Нам своих проблем мало, так будем ещё освобождать явно заигравшегося Саакашвили? Нет у экс-президента Грузии политического будущего, его можно пристроить разве что в «Квартал 95» Зеленского. Что будет дальше? И главное, зачем нам весь этот цирк? Я не помню, чтобы Саакашвили сделал хоть что-то хорошее для страны», — посетовал собеседник RT.

С юридической точки зрения вопрос депутатов Рады к СНБО верен, однако вряд ли они получат на него вразумительный ответ, считает ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

«Юридически Украина оказалась в довольно сложном и неприятном положении. Понятно, что оппозиция считает нужным этим воспользоваться для подачи таких запросов, которые ничего, кроме инфоповода для обсуждения в СМИ, собой не представляют. Отписку от СНБО, наверное, она получит, но и подача запроса и эта отписка будут очередным поводом поиздеваться над властью со стороны оппозиции», — отметил эксперт.

«Узник Путина»

Через пару дней после ареста Саакашвили премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент республики настоятельно просит отправить его на Украину.

«Сейчас он настоятельно просит, чтобы его вернули на Украину. Он осознал, что находится в тюрьме в сложном положении. Он говорит сотрудникам (пенитенциарного учреждения. — RT): «Срочно верните меня на Украину». Вы представьте, в каком человек состоянии. Почему он приехал, почему он наивно поверил, что мы тут спали и за его приездом ничего бы не последовало?» — приводит ТАСС слова Гарибашвили.

Акция сторонников Саакашвили в Грузии

© REUTERS/Irakli Gedenidze

Находясь в тюрьме, Саакашвили написал Зеленскому открытое письмо, в котором поблагодарил украинского лидера за поддержку. Оно было опубликовано на странице экс-президента Грузии в Facebook. В письме Саакашвили называет свой арест незаконным, а обвинения против себя — сфальсифицированными, «которые, кроме России, не признает никто в мире».

Политик также заявил о своей любви к Украине и выразил надежду на здравую оценку своего вклада в проведённые реформы. «Поскольку я фактически являюсь личным узником Путина, то очень высоко оцениваю вашу принципиальную позицию по защите Украины, всего региона и всех узников империи», — написал Саакашвили.

Об этой публикации кратко высказались в Кремле. Отвечая на вопрос по поводу открытого письма, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация вокруг Саакашвили представляет собой «театр абсурда».

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В свою очередь, Олег Неменский отметил, что заявления экс-президента Грузии о его статусе «узника Путина» лишний раз подтверждают его способность доводить до абсурда любую ситуацию.

«Конечно, вечные обвинения России в любых проблемах, а конкретно — обвинения в адрес президента России — часто носят действительно абсурдный характер. В его ситуации можно только отпускать всякие шуточки, чтобы опять же давать какие-то инфоповоды для упоминания о нём в прессе», — добавил политолог.

По его словам, Саакашвили отчасти напоминает Остапа Бендера, «только в политической сфере».

«Он представляет собой некоторый интерес в том плане, что постоянно демонстрирует свою способность к очень оригинальным политическим шагам, но в результате такой игры он стал очень неудобен всем, с кем он сотрудничает, как в Грузии, так и на Украине», — подчеркнул Неменский.

Политолог Александр Дудчак в разговоре с RT выразил мнение, что выезд Саакашвили в Грузию, скорее всего, был согласован с западными кураторами, поэтому запросы в СНБО от депутатов Рады останутся без ответа.

«Никто силой не тянул туда Саакашвили. Сейчас складывается впечатление, что эта история схожа по сценарию с тем, как Навальный сдавался в руки российского правосудия в надежде на то, что его вытащат его супервайзеры, но всё пошло по закону, и Навальный сидит», — напомнил эксперт.

Парадоксальным в сложившейся ситуации является то, что теперь и Саакашвили, и те, кто возбуждал против него уголовные дела в Грузии, называют друг друга агентами Кремля, добавил Дудчак. Аналитик отметил, что сама фигура Михаила Саакашвили и его политическая деятельность в Грузии и на Украине говорят о деградации государственности этих стран после принятия ими так называемого евроатлантического курса.

«Саакашвили — типичный представитель породы грантоедов, который поработал сначала в Грузии, поразваливал её, потом приехал на Украину, там успешно занимался этим делом, попытался вернуться в Грузию и реализовать очередной переворот. Грузию и Украину превратили в страны третьего мира, где с незавидной регулярностью происходят государственные перевороты», — рассказал собеседник RT.

При этом Дудчак предположил, что Саакашвили пошёл на очередную авантюру, поскольку был уверен в своей безнаказанности. «И сейчас он продолжает ломать комедию», — заключил эксперт.