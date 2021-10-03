Премьер Грузии: Саакашвили настоятельно просит вернуть его на Украину

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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в интервью «Имеди» заявил, что задержанный экс-президент страны Михаил Саакашвили настоятельно просит вернуть его на Украину.
Премьер Грузии: Саакашвили настоятельно просит вернуть его на Украину
  • Reuters

«Сейчас он настоятельно просит, чтобы его вернули на Украину. Он осознал, что находится в тюрьме в сложном положении. Он говорит сотрудникам (пенитенциарного учреждения): «Срочно верните меня на Украину». Вы представьте, в каком человек состоянии. Почему он приехал, почему он наивно поверил, что мы тут спали и за его приездом ничего бы не последовало?» — приводит ТАСС слова главы правительства.

Также Гарибашвили заявил, что Саакашвили сможет вернуться на Украину, только отбыв в Грузии весь положенный срок.

Украинский президент Владимир Зеленский высказался о ситуации с задержанным в Грузии Саакашвили.

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