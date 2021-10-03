Зеленский высказался о ситуации с Саакашвили

Украинский лидер Владимир Зеленский высказался о ситуации с задержанным в Грузии Михаилом Саакашвили.

«Я, как президент Украины, занимаюсь постоянно тем, что возвращаю граждан Украины разными возможностями, которые у меня есть, какие мне предоставила власть», — цитирует Зеленского Интерфакс-Украина.

Он отметил, что Саакашвили «является гражданином Украины».

«Поэтому его это тоже касается, и все институции, включая Министерство иностранных дел и наши посольства, которые работают в Грузии, и на уровне посла Грузии, который работает на Украине, и на уровне разговоров между нашими кабинетами министров, на уровне разговоров премьеров — мы все будем этим заниматься», — сообщил президент.

Ранее официальный представитель МИД Украины Олег Николенко заявлял, что Киев обратился к Тбилиси с запросом на посещение украинским консулом Михаила Саакашвили для предоставления консульской и правовой помощи.