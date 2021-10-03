Зеленский высказался о ситуации с Саакашвили

Короткая ссылка
Украинский лидер Владимир Зеленский высказался о ситуации с задержанным в Грузии Михаилом Саакашвили.
Зеленский высказался о ситуации с Саакашвили
  • Reuters

«Я, как президент Украины, занимаюсь постоянно тем, что возвращаю граждан Украины разными возможностями, которые у меня есть, какие мне предоставила власть», — цитирует Зеленского Интерфакс-Украина.

Он отметил, что Саакашвили «является гражданином Украины».

«Поэтому его это тоже касается, и все институции, включая Министерство иностранных дел и наши посольства, которые работают в Грузии, и на уровне посла Грузии, который работает на Украине, и на уровне разговоров между нашими кабинетами министров, на уровне разговоров премьеров — мы все будем этим заниматься», — сообщил президент.

Ранее официальный представитель МИД Украины Олег Николенко заявлял, что Киев обратился к Тбилиси с запросом на посещение украинским консулом Михаила Саакашвили для предоставления консульской и правовой помощи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить