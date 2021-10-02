МИД Украины просит Грузию допустить к Саакашвили консула

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Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что Киев обратился к Тбилиси с запросом на посещение украинским консулом задержанного Михаила Саакашвили для предоставления консульской и правовой помощи.
МИД Украины просит Грузию допустить к Саакашвили консула
  • Reuters

«Украинская сторона подчеркнула необходимость полного соблюдения законных прав Михаила Саакашвили, обратилась с запросом на его посещение украинским консулом для предоставления консульской и правовой помощи», — приводит Интерфакс слова Николенко.

Он отметил, что в украинском МИД подтвердили принципиальную позицию Украины о невмешательстве во внутренние дела Грузии.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в пятницу, 1 октября, был задержан на территории страны.

Глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе заявил, что Саакашвили прибыл в страну для совершения госпереворота.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев поддержит задержанного в Грузии Михаила Саакашвили, как украинского гражданина.

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