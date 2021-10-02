Власти Грузии заявили, что Саакашвили прибыл в страну для госпереворота

Глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», бывший спикер парламента Ираклий Кобахидзе заявил, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили прибыл в страну для совершения государственного переворота.

«Он прибыл в Грузию для того, чтобы совершить государственный переворот и спровоцировать беспорядки в стране. Соответственно, правоохранительные органы приняли все меры для того, чтобы пресечь его новое преступление», — приводит ТАСС его слова.

Кобахидзе отметил, что все процедуры в отношении задержанного Саакашвили «будут вестись в соответствии со всеми правовыми нормами».

Накануне грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили сообщил, что Саакашвили задержан на территории республики. До этого Саакашвили сообщил в Facebook, что вернулся на родину.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что никогда не помилует Саакашвили.