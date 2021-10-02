Власти Грузии заявили, что Саакашвили прибыл в страну для госпереворота
- Reuters
- © David Mdzinarishvili
«Он прибыл в Грузию для того, чтобы совершить государственный переворот и спровоцировать беспорядки в стране. Соответственно, правоохранительные органы приняли все меры для того, чтобы пресечь его новое преступление», — приводит ТАСС его слова.
Кобахидзе отметил, что все процедуры в отношении задержанного Саакашвили «будут вестись в соответствии со всеми правовыми нормами».
Накануне грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили сообщил, что Саакашвили задержан на территории республики. До этого Саакашвили сообщил в Facebook, что вернулся на родину.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что никогда не помилует Саакашвили.