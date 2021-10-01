Премьер Грузии сообщил о задержании экс-президента Саакашвили

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что бывший президент страны Михаил Саакашвили задержан на территории республики и переведён в пенитенциарное заведение.

«Хочу сообщить, что третий президент Грузии, разыскиваемый Михаил Саакашвили, задержан и переведён в пенитенциарное заведение», — приводит Sputnik Грузия его слова на специальном брифинге.

1 октября Саакашвили сообщил в Facebook о своём прибытии в Грузию. Он заявил, что находится в Батуми.

По словам грузинского президента Саломе Зурабишвили, информация о нахождении Саакашвили в Грузии накаляет предвыборную обстановку в государстве.