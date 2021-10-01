Президент Грузии заявила, что ситуация вокруг Саакашвили накаляет обстановку в стране

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Грузинский президент Саломе Зурабишвили в своём обращении заявила, что информация о том, что бывший лидер страны Михаил Саакашвили находится в Грузии, накаляет предвыборную обстановку в государстве.
Президент Грузии заявила, что ситуация вокруг Саакашвили накаляет обстановку в стране
  • AP

Обращение Зурабишвили опубликовано на сайте грузинского президента.

По её словам, происходит «тиражирование беспорядков» в то время как Грузии «больше всего нужно спокойствие», чтобы «завтрашние выборы были открытыми, справедливыми и свободными».

«Правда это или ложь (приезд Саакашвили в Грузию. — RT) — эта тема сама собой нарушает спокойную предвыборную среду и накаляет обстановку и общество, которое и так устало», — заявила президент Грузии.

Ранее Саакашвили анонсировал свой приезд в Тбилиси 2 и 3 октября. Он призвал сторонников собраться и направиться большими колоннами в город, чтобы в толпе его не смогли задержать.

Замглавы грузинского МВД Александр Дарахвелидзе заявил, что Саакашвили не пересекал границу Украины с Грузией.

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