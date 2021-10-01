В МВД Грузии сообщили, что Саакашвили не пересекал границу Украины
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«У нас была активная коммуникация с украинской стороной. От их имени я могу вам с уверенностью и однозначно сказать, что Михаил Саакашвили не пересекал государственную границу Украины», — цитирует ТАСС Дарахвелидзе.
Ранее Саакашвили анонсировал свой приезд в Тбилиси 2 и 3 октября. Он призвал сторонников собраться и направиться большими колоннами в город, чтобы в толпе его не смогли задержать.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления экс-президента Грузии.