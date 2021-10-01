В МВД Грузии сообщили, что Саакашвили не пересекал границу Украины

Короткая ссылка
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не пересекал государственную границу с Украиной. Об этом по итогам консультаций с украинской стороной заявил замглавы грузинского МВД Александр Дарахвелидзе.
В МВД Грузии сообщили, что Саакашвили не пересекал границу Украины
  • AP

«У нас была активная коммуникация с украинской стороной. От их имени я могу вам с уверенностью и однозначно сказать, что Михаил Саакашвили не пересекал государственную границу Украины», — цитирует ТАСС Дарахвелидзе.

Ранее Саакашвили анонсировал свой приезд в Тбилиси 2 и 3 октября. Он призвал сторонников собраться и направиться большими колоннами в город, чтобы в толпе его не смогли задержать.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления экс-президента Грузии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить