В МВД Грузии сообщили, что Саакашвили не пересекал границу Украины

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не пересекал государственную границу с Украиной. Об этом по итогам консультаций с украинской стороной заявил замглавы грузинского МВД Александр Дарахвелидзе.

«У нас была активная коммуникация с украинской стороной. От их имени я могу вам с уверенностью и однозначно сказать, что Михаил Саакашвили не пересекал государственную границу Украины», — цитирует ТАСС Дарахвелидзе.

Ранее Саакашвили анонсировал свой приезд в Тбилиси 2 и 3 октября. Он призвал сторонников собраться и направиться большими колоннами в город, чтобы в толпе его не смогли задержать.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления экс-президента Грузии.