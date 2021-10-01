Саакашвили призвал сторонников собраться в Тбилиси
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили анонсировал свой приезд в Тбилиси 2 и 3 октября. Он призвал сторонников собраться и направиться большими колоннами в город, чтобы в толпе его не смогли задержать.
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее утром 1 октября Саакашвили сообщил в Facebook о своём прибытии в Грузию.
МВД Грузии опровергло информацию о прибытии Михаила Саакашвили в страну.
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