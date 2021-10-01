Саакашвили призвал сторонников собраться в Тбилиси

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили анонсировал свой приезд в Тбилиси 2 и 3 октября. Он призвал сторонников собраться и направиться большими колоннами в город, чтобы в толпе его не смогли задержать.

Reuters

Об этом сообщает РИА Новости. Ранее утром 1 октября Саакашвили сообщил в Facebook о своём прибытии в Грузию. МВД Грузии опровергло информацию о прибытии Михаила Саакашвили в страну.