Саакашвили призвал сторонников собраться в Тбилиси

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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили анонсировал свой приезд в Тбилиси 2 и 3 октября. Он призвал сторонников собраться и направиться большими колоннами в город, чтобы в толпе его не смогли задержать.
Саакашвили призвал сторонников собраться в Тбилиси
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее утром 1 октября Саакашвили сообщил в Facebook о своём прибытии в Грузию.

МВД Грузии опровергло информацию о прибытии Михаила Саакашвили в страну.

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