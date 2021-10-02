Кулеба пообещал «соответствующую поддержку» задержанному в Грузии Саакашвили
- Reuters
«Это наш гражданин, мы будем предоставлять ему соответствующую поддержку. Сегодня утром представитель посольства Грузии прибудет в МИД по нашему вызову, с ним всё это будет проговорено», — сказал Кулеба Liga.net.
Он уточнил, что «каждого гражданина Украины защищают, когда он попадает в беду».
На Украине Саакашвили занимает пост главы исполнительного комитета национального совета реформ.
О его задержании в Грузии стало известно 1 октября.
Глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе заявил, что Саакашвили прибыл в страну для совершения государственного переворота.
Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии в течение двух сроков в 2004—2013 годах, осенью 2013-го политик бежал в Европу.
Генпрокуратура Грузии открыла в отношении Саакашвили ряд уголовных дел, в том числе по обвинению в превышении служебных полномочий и растрате бюджетных средств, он был объявлен во внутригосударственный розыск.