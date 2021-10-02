Кулеба пообещал «соответствующую поддержку» задержанному в Грузии Саакашвили

Киев поддержит задержанного в Грузии Михаила Саакашвили, как украинского гражданина, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Это наш гражданин, мы будем предоставлять ему соответствующую поддержку. Сегодня утром представитель посольства Грузии прибудет в МИД по нашему вызову, с ним всё это будет проговорено», — сказал Кулеба Liga.net.

Он уточнил, что «каждого гражданина Украины защищают, когда он попадает в беду».

На Украине Саакашвили занимает пост главы исполнительного комитета национального совета реформ.

О его задержании в Грузии стало известно 1 октября.

Глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе заявил, что Саакашвили прибыл в страну для совершения государственного переворота.

Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии в течение двух сроков в 2004—2013 годах, осенью 2013-го политик бежал в Европу.

Генпрокуратура Грузии открыла в отношении Саакашвили ряд уголовных дел, в том числе по обвинению в превышении служебных полномочий и растрате бюджетных средств, он был объявлен во внутригосударственный розыск.