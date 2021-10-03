Премьер Грузии: Саакашвили сможет вернуться на Украину, отсидев весь срок
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- AP
«Мы говорим о человеке, который был президентом (Грузии) в течение девяти лет. Это катастрофа и оскорбление: человек по своему желанию отказался от гражданства нашей страны. Если он хочет вернуться на Украину, он сможет это сделать после того, как полностью отсидит срок. И сможет идти куда захочет», — приводит ТАСС слова Гарибашвили.
Ранее официальный представитель МИД Украины Олег Николенко заявлял, что Киев обратился к Тбилиси с запросом на посещение украинским консулом Михаила Саакашвили для предоставления консульской и правовой помощи.
Украинский лидер Владимир Зеленский высказался о ситуации с задержанным в Грузии Михаилом Саакашвили.