Премьер Грузии: Саакашвили сможет вернуться на Украину, отсидев весь срок

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в интервью «Имеди» заявил, что задержанный экс-президент страны Михаил Саакашвили сможет вернуться на Украину, только отбыв в Грузии весь положенный срок.

«Мы говорим о человеке, который был президентом (Грузии) в течение девяти лет. Это катастрофа и оскорбление: человек по своему желанию отказался от гражданства нашей страны. Если он хочет вернуться на Украину, он сможет это сделать после того, как полностью отсидит срок. И сможет идти куда захочет», — приводит ТАСС слова Гарибашвили.

Ранее официальный представитель МИД Украины Олег Николенко заявлял, что Киев обратился к Тбилиси с запросом на посещение украинским консулом Михаила Саакашвили для предоставления консульской и правовой помощи.

Украинский лидер Владимир Зеленский высказался о ситуации с задержанным в Грузии Михаилом Саакашвили.