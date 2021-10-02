Невеста Саакашвили рассказала о планах поехать в Грузию после задержания политика

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Депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Елизавета Ясько, которая состоит в романтических отношениях с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, не решила, поедет ли в Грузию после задержания политика.
Невеста Саакашвили рассказала о планах поехать в Грузию после задержания политика
  • © facebook.com/SaakashviliMikheil

«Посмотрим, что будет завтра. Завтра важный день в Грузии — это выборы, и будем смотреть, что будет дальше», — приводит её слова Telegram-канал «Политика страны».

Она также добавила, что во фракции намерены поднять вопрос о задержании Саакашвили.

«Уже есть заявление от спикера офиса президента. Мы следим за тем, что будет. Естественно, мы будем поднимать этот вопрос», — отметила Ясько.

После задержания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в аккаунте Facebook политика было опубликовано видеообращение, в котором он говорит, что решил создать новую семью с депутатом Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Елизаветой Ясько.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что Саакашвили задержан на территории республики и переведён в пенитенциарное заведение.

До этого Саакашвили написал в Facebook, что вернулся на родину.

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