Невеста Саакашвили рассказала о планах поехать в Грузию после задержания политика

Депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Елизавета Ясько, которая состоит в романтических отношениях с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, не решила, поедет ли в Грузию после задержания политика.

«Посмотрим, что будет завтра. Завтра важный день в Грузии — это выборы, и будем смотреть, что будет дальше», — приводит её слова Telegram-канал «Политика страны».

Она также добавила, что во фракции намерены поднять вопрос о задержании Саакашвили.

«Уже есть заявление от спикера офиса президента. Мы следим за тем, что будет. Естественно, мы будем поднимать этот вопрос», — отметила Ясько.

После задержания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в аккаунте Facebook политика было опубликовано видеообращение, в котором он говорит, что решил создать новую семью с депутатом Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Елизаветой Ясько.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что Саакашвили задержан на территории республики и переведён в пенитенциарное заведение.

До этого Саакашвили написал в Facebook, что вернулся на родину.