В Кремле высказались о ситуации вокруг Саакашвили
- Reuters
«Мы, наверное, не стали бы комментировать ничего, что связано с господином Саакашвили, ибо всё это такой театр абсурда», — сказал Песков в ответ на вопрос по поводу письма Саакашвили президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в интервью «Имеди» заявил, что задержанный Михаил Саакашвили настоятельно просит вернуть его на Украину.
До этого Владимир Зеленский высказался о ситуации с задержанным в Грузии Саакашвили.