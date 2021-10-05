В Кремле высказались о ситуации вокруг Саакашвили

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация вокруг бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили является «театром абсурда».
В Кремле высказались о ситуации вокруг Саакашвили
  • Reuters

«Мы, наверное, не стали бы комментировать ничего, что связано с господином Саакашвили, ибо всё это такой театр абсурда», — сказал Песков в ответ на вопрос по поводу письма Саакашвили президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в интервью «Имеди» заявил, что задержанный Михаил Саакашвили настоятельно просит вернуть его на Украину.

До этого Владимир Зеленский высказался о ситуации с задержанным в Грузии Саакашвили.

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