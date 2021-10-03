Консульская помощь из Киева, открытое письмо и возможность экстрадиции: что известно о задержании Саакашвили в Грузии

Глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе заявил, что задержанный экс-президент Михаил Саакашвили прибыл в страну для совершения госпереворота. Адвокат политика Бека Басилая заявил, что его подзащитный может выйти на свободу только в результате помилования или после экстрадиции на Украину. Киев уже обратился к Тбилиси с запросом на посещение украинским консулом задержанного.

Глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», бывший спикер парламента республики Ираклий Кобахидзе заявил, что экс-президент Михаил Саакашвили прибыл в страну для совершения государственного переворота. По словам Кобахидзе, все процедуры в отношении задержанного политика «будут вестись в соответствии со всеми правовыми нормами».

«Он прибыл в Грузию для того, чтобы совершить государственный переворот и спровоцировать беспорядки в стране. Соответственно, правоохранительные органы приняли все меры для того, чтобы пресечь его новое преступление», — приводит ТАСС его слова.

Напомним, 1 октября Михаил Саакашвили сообщил, что вернулся в Грузию, где в отношении него ведётся уголовное преследование. Вскоре грузинские власти заявили, что задержали экс-президента и поместили его в пенитенциарное учреждение.

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По словам его адвоката Беки Басилаи, политик может выйти на свободу только путём помилования со стороны действующего главы государства или в случае экстрадиции на Украину. Между тем президент Грузии Саломе Зурабишвили подчеркнула, что никогда не помилует Саакашвили.

В МИД Украины заявили, что Киев обратился к Тбилиси с запросом на посещение украинским консулом задержанного для предоставления ему консульской и правовой помощи. Отметим, что Саакашвили является гражданином Украины и занимает в этой стране пост главы исполнительного комитета Национального совета реформ.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Олег Николенко также сообщил, что в Киеве подтвердили принципиальную позицию Украины о невмешательстве во внутренние дела Грузии. В свою очередь, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев поддержит Саакашвили как украинского гражданина.

В МИД Грузии тем временем выразили уверенность, что задержание Саакашвили не скажется на отношениях с Киевом. Такое мнение высказал вице-премьер и глава внешнеполитического ведомства Давид Залкалиани.

«Информация (о задержании Саакашвили. — RT), которую вчера распространила прокуратура, сразу же была передана украинским друзьям. Я уверен, что мы мирно, спокойно дадим все разъяснения и наши отношения с Украиной будут развиваться в прежнем русле», — приводит ТАСС его слова.

Сам Саакашвили ранее выступил с открытым письмом к гражданам Грузии, в котором призвал их принять участие в выборах в республике, а после их завершения «вместе защищать результаты референдума». Он отметил, что его свобода и свобода страны зависят от активности людей в ближайшие дни.

Также на russian.rt.com Саакашвили в открытом письме обратился к гражданам Грузии

По предварительным данным, явка избирателей на местных выборах в Грузии составила 51,92%. Согласно результатам экзитполов, победу одерживает «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». Премьер-министр страны, политический секретарь правящей партии Ираклий Гарибашвили поздравил своих сторонников с победой.

«Единое национальное движение» (партия Саакашвили. — RT) хотело референдум и получило референдум. И этот день стал референдумом для «Национального движения», которому сегодня грузинское общество окончательно вынесет свой политический приговор», — сказал Гарибашвили за несколько часов до окончания голосования. Его слова приводит «Спутник Грузия».

Напомним, что Саакашвили был третьим по счёту президентом Грузии. Этот пост он занимал на протяжении двух сроков в 2004—2013 годах, после чего бежал в Европу. Впоследствии Генпрокуратура Грузии открыла в отношении Саакашвили ряд уголовных дел, в том числе по обвинению в превышении служебных полномочий и растрате бюджетных средств. Политика объявили во внутригосударственный розыск. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат Саакашвили в случае его возвращения в республику. В 2015-м Саакашвили лишили грузинского гражданства.

В том же году он прибыл на Украину по приглашению Петра Порошенко, занимавшего в тот момент пост президента Украины. В дальнейшем Саакашвили получил украинское гражданство. Его назначили на должность главы Одесской областной государственной администрации. Спустя год Саакашвили покинул пост, поскольку, по его словам, ему не давали бороться с коррупцией. После этого он основал партию «Движение новых сил», объявив, что собирается начать борьбу с коррупцией в рядах украинской элиты.

После ухудшения отношений с Порошенко Саакашвили лишили гражданства и выслали из страны. Легально вернуться на Украину он смог только после того, как президентом стал Владимир Зеленский. Новые власти восстановили его в гражданстве.