Саакашвили в открытом письме обратился к гражданам Грузии

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, накануне задержанный в республике, в открытом письме обратился к гражданам страны и призвал их принять участие в выборах.

Об этом сообщает ТАСС.

«Я очень хочу вас попросить пойти на выборы, чтобы не потерять ни один голос, а после их завершения вместе защищать результаты «референдума», — говорится в письме Саакашвили, которое опубликовал в Facebook гендиректор телекомпании «Мтавари архи» Ника Гварамия.

Бывший президент добавил, что его свобода и свобода страны зависят от активности людей в ближайшие дни.

Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что Саакашвили задержан на территории Грузии.

Глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе заявил, что Саакашвили прибыл в страну для совершения государственного переворота.