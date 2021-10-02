Адвокат Саакашвили рассказал об условиях освобождения политика в Грузии

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили может быть освобождён только путём помилования со стороны действующего главы государства или в случае экстрадиции на Украину, заявил адвокат политика Бека Басилая.

«Сегодняшнее заявление президента Зурабишвили, что она никогда не помилует Саакашвили, продиктовано правящей партией «Грузинская мечта», но завтра ситуация может измениться», — приводят «Известия» слова правозащитника.

По мнению адвоката Саакашвили, судьба политика зависит от политической воли. Он добавил, что итоги выборов в местные органы самоуправления могут оказать влияние на окончательное решение главы государства.

В случае с экстрадицией на Украину процесс будет не быстрым. Басилая также отметил, что власти Киева ещё не направили соответствующий запрос в Грузию.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что никогда не помилует Саакашвили.

1 октября грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили сообщил, что Саакашвили задержан на территории республики и переведён в пенитенциарное заведение.

До этого Саакашвили написал в Facebook, что вернулся на родину.