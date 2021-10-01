Грузинский омбудсмен Ломджария сообщила, что Саакашвили объявил голодовку

Задержанный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил голодовку. Об этом сообщила грузинский омбудсмен Нино Ломджария после встречи с политиком.

По словам омбудсмена, когда она вошла, бывший глава государства проходил медобследование.

«Потом нам дали возможность пообщаться в камере. Михаил Саакашвили сказал, что объявляет голодовку», — цитирует Ломджарию ТАСС.

Она добавила, что Саакашвили считает себя политзаключённым и требует встречи с консулом Украины.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что никогда не помилует Саакашвили.

1 октября грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили сообщил, что Саакашвили задержан на территории республики и переведён в пенитенциарное заведение.

До этого Саакашвили написал в Facebook, что вернулся на родину.