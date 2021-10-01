Грузинский омбудсмен Ломджария сообщила, что Саакашвили объявил голодовку
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По словам омбудсмена, когда она вошла, бывший глава государства проходил медобследование.
«Потом нам дали возможность пообщаться в камере. Михаил Саакашвили сказал, что объявляет голодовку», — цитирует Ломджарию ТАСС.
Она добавила, что Саакашвили считает себя политзаключённым и требует встречи с консулом Украины.
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что никогда не помилует Саакашвили.
1 октября грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили сообщил, что Саакашвили задержан на территории республики и переведён в пенитенциарное заведение.
До этого Саакашвили написал в Facebook, что вернулся на родину.