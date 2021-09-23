Зеленский заявил, что на Украине не будет «олигархической ветви власти»

Президент Украины Владимир Зеленский после принятия Верховной радой так называемого закона об олигархах заявил, что в стране больше не будет «олигархической ветви власти».

«Я благодарен каждому депутату, который поддержал этот закон. 229 (голосов. — RT) за от «слуг народа» и 279 за в целом в парламенте — это правильный сигнал. Олигархической ветви власти на Украине больше не будет. Законодательная, исполнительная и судебная — да. А для олигархов путь один — стать чистым бизнесом», — написал он в Facebook.

Зеленский отметил, что, кроме трёх ветвей власти (законодательной, исполнительной и судебной), на Украине «в течение многих лет было существование также олигархической ветви власти — группы людей, которые считали, что они важнее, чем законодатели, чиновники или судьи».

23 сентября Верховная рада Украины по инициативе президента страны Владимира Зеленского приняла во втором чтении закон «об олигархах».