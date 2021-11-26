Зеленский заявил о получении информации о готовящемся на Украине госперевороте

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции заявил о получении информации о готовящемся в стране государственном перевороте «первого числа».

Трансляцию вёл телеканал «112 Украина».

Зеленский заявил, что «получили информацию, что первого числа» на Украине «будет государственный переворот».

«Могу сказать, что у нас есть не только агентурная информация, но и есть даже звуковая информация, где представители с Украины, скажем так, с представителями России, скажем так, обговаривают участие Рината Ахметова в государственном перевороте на Украине», — сказал Зеленский.

По его словам, на эти цели якобы планируют привлечь $1 млрд.

Также украинский президент считает, что эта информация появилась специально, чтобы «втянуть Ахметова в войну» против самого Зеленского и государства.

«Мне кажется, что это большой риск. Но так как я в госперевороты не верю, как и не верю, что Ахметов в этом... прям побежит. Я считаю, что это будет его просто фатальная ошибка».

Ранее бывший депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что Зеленский планирует ввести военное положение в стране 1 декабря.