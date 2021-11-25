Ляшко заявил, что Зеленский намерен ввести военное положение с 1 декабря

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Бывший депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский планирует ввести военное положение в стране 1 декабря.
Ляшко заявил, что Зеленский намерен ввести военное положение с 1 декабря
  • РИА Новости

«По моей информации, Зеленский планирует на заседании СНБО 1 декабря ввести военное положение на Украине на два месяца», — цитирует Ляшко сайт телеканала «НАШ».

По его словам, это будет сделано с одной целью.

«Делается это с одной целью — контроль за СМИ, потому что военное положение — это абсолютное ограничение всех конституционных прав граждан, в том числе на свободу слова, на собственность, демократические митинги, на любые публичные мероприятия... Потому что люди сегодня собираются и протестуют по государственной измене, экономической и международной политике власти», — добавил Ляшко.

24 ноября у здания Верховной рады Украины в Киеве прошёл митинг противников обязательной вакцинации от коронавируса. У митингующих были плакаты с призывами «не нарушать Конституцию», «отменить незаконные уколы».

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