Песков прокомментировал заявление Зеленского о планируемом на Украине госперевороте

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о полученной им информации о якобы обсуждаемых с участием представителей России планах госпереворота на Украине.

«У России не было никаких планов принимать участие. Россия никогда не занимается вообще такими делами», — отметил Песков на просьбу журналистов прокомментировать заявление Зеленского.

Ранее Зеленский в ходе пресс-конференции заявил, что «есть не только агентурная информация, но даже и звуковая информация, где представители Украины с представителями России» обговаривают участие бизнесмена Рината Ахметова в госперевороте на Украине.