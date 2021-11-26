Песков прокомментировал заявление Зеленского о планируемом на Украине госперевороте

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о полученной им информации о якобы обсуждаемых с участием представителей России планах госпереворота на Украине.
Песков прокомментировал заявление Зеленского о планируемом на Украине госперевороте
  • РИА Новости

«У России не было никаких планов принимать участие. Россия никогда не занимается вообще такими делами», — отметил Песков на просьбу журналистов прокомментировать заявление Зеленского.

Ранее Зеленский в ходе пресс-конференции заявил, что «есть не только агентурная информация, но даже и звуковая информация, где представители Украины с представителями России» обговаривают участие бизнесмена Рината Ахметова в госперевороте на Украине.

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