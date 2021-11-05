«Люди продолжают страдать»: глава офиса Международного комитета Красного Креста в Донецке — о помощи жителям Донбасса

Вооружённый конфликт в Донбассе стал тяжёлым испытанием, и люди продолжают страдать спустя годы после его начала. Об этом в эксклюзивном интервью RT заявил глава офиса Международного комитета Красного Креста в Донецке Мажд Фархат. По его словам, гуманитарная ситуация в населённых пунктах, расположенных на линии соприкосновения, отличается от поселения к поселению, однако жители каждого из них до сих пор находятся в состоянии неопределённости. Представитель МККК также отметил, что организация находится в тесном контакте с местными жителями и наладила диалог с различными структурами и администрациями по обе стороны конфликта, чтобы обеспечить нуждающихся необходимой помощью.

— Господин Фархат, для начала обсудим ситуацию в Старомарьевке — что там сейчас происходит и какую работу проводит Международный комитет Красного Креста?

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— С самого начала вооружённого конфликта в Донбассе Международный комитет Красного Креста работает по обе стороны линии соприкосновения. Наши офисы помогают более чем 23 тыс. жителей из 57 населённых пунктов, большинство из которых находится на линии соприкосновения. Ситуация везде разная и зависит от таких факторов, как безопасность, доступ к медицинским услугам, возможности трудоустройства и прочих. Однако есть одна общая черта — жители поселений, расположенных вблизи линии соприкосновения, находятся в состоянии неопределённости. Продолжающийся вот уже восемь лет вооружённый конфликт лёг на них тяжким бременем. МККК работает над тем, чтобы облегчить страдания живущих там людей и предоставить им гуманитарную поддержку.

Старомарьевка расположена непосредственно на линии соприкосновения. А значит, её жители наиболее подвержены опасности. Как я уже говорил, в Донбассе Международный комитет Красного Креста помогает таким населённым пунктам с самого начала вооружённого конфликта, предоставляя продовольствие, товары личной гигиены, питьевую воду, самое необходимое для отопления зимой, строительные материалы и другую жизненно важную помощь. Например, мы доставили жителям Старомарьевки две с половиной тонны угля, чтобы они могли лучше подготовится к зиме. Наши команды также поддерживают контакт с местными администрациями и лидерами общин, и при необходимости мы всегда готовы оказать дополнительную поддержку.

Глава офиса МККК в Донецке

— По некоторым данным, в Старомарьевке есть граждане Украины, России, а также граждане ДНР. Вы контактировали с ними? До нас также доходит информация, что люди пропадают без вести. Вы слышали о чём-то подобном?

— Прежде всего скажу, что мандат нашей организации исключительно гуманитарный. Касательно вашего вопроса, в настоящий момент я не вправе на него отвечать, поскольку информация о пропавших без вести и заключённых не предоставляется МККК автоматически. Здесь мы полагаемся на семьи тех, кого это затронуло, а также соответствующие инстанции и структуры с тем, чтобы они поделились с нами этими данными, и мы могли принять соответствующие меры. Доступ к местам заключения — немаловажная часть работы МККК, более того, это заложено в основу деятельности нашей организации. Но мы не занимаемся судебными делами или официальным статусом заключённых, нас интересует исключительно гуманитарная сторона вопроса. Мы просим предоставить доступ к заключённым, чтобы мы могли удостовериться, что с ними обращаются гуманно и условия их содержания соответствуют международным гуманитарным стандартам.

— Итак, вы работаете с обеими сторонами конфликта на территории как контролируемой украинскими властями, так и не контролируемой. По вашему опыту, что можно назвать самой насущной проблемой с точки зрения гуманитарной помощи по обе стороны конфликта? В чём люди нуждаются больше всего?

— Как я уже говорил, гуманитарные нужды отличаются от поселения к поселению на линии соприкосновения. И это тоже зависит от ряда факторов. Мы работаем в тесном контакте с местными общинами и наладили хороший диалог с различными структурами и администрациями по обе стороны линии соприкосновения. Также важно, что мы поддерживаем связь с населением, чтобы лучше понимать их нужды, к которым пытаемся подходить согласно нашим возможностям и нашему гуманитарному мандату.

— Вы раньше уже сталкивались с ситуациями, подобными той, что сложилась в селе Старомарьевка, в так называемой «серой зоне» конфликта? И как Красный Крест действовал в таких обстоятельствах?

— У всех вооружённых конфликтов свои особенности. Но характерная черта каждого из них — это страдания мирного населения. Именно этой проблемой и занимается Международный комитет Красного Креста. Столкновения и вооруженные конфликты ежедневно причиняют ущерб множеству людей по всему миру. Жертвы есть всегда. Именно эти люди остаются основной заботой МККК, и именно им мы уделяем основное внимание.

Сотрудники Международного комитета Красного Креста в Донбассе

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— Всегда ли вы можете попасть в нужные вам места, в такие «серые зоны» вооружённых конфликтов?

— Два основополагающих элемента для работы МККК — это доверие и принятие со стороны всех участников конфликта. Иногда возможны трудности, но мы поддерживаем диалог со всеми сторонами, чтобы мы могли иметь доступ к пострадавшему населению и оказывать гуманитарную помощь.

— Если кратко охарактеризовать ситуацию не только в Старомарьевке, но и в Донбассе в целом, какие слова приходят в голову? Какая роль отведена Красному Кресту?