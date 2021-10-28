«Пару секунд — и взрыв»: Владимир Опара из Донецка спас супругу во время обстрела ВСУ

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1 декабря 2014 года звуки артиллерийских залпов были слышны в центре Донецка и на его окраинах. От обстрелов пострадал газопровод, без энергоснабжения осталась котельная, лишив местную больницу отопления. В Петровском районе города 14 человек получили ранения. Среди пострадавших — 44-летний Владимир Опара и его жена.

В тот вечер около 23:00 жители Донецка Владимир Опара и его жена Марина собирались ложиться спать. В это время ВСУ начали обстрел района с применением РСЗО «Град». 

«Один снаряд попал в дерево около нашего дома — напротив окна квартиры. Я увидел вспышку и накрыл собой Марину. Спустя пару секунд произошёл второй взрыв. Я почувствовал боль в левой щеке и за ухом», — вспоминает Владимир Опара. 

После взрыва супруги выбежали из комнаты и укрылись в ванной. Марина обработала мужу раны. Через некоторое время они вышли в подъезд.

На лестничной клетке прятались от обстрела соседи. От них Владимир и Марина узнали, что в доме есть ещё пострадавшие, кто-то из соседей вызвал им скорую помощь. 

Медики приехали быстро и после оказания первой помощи увезли пострадавших в больницу.

Владимиру наложили швы, его госпитализировали в ЛОР-отделение. Более трёх недель мужчина находился на стационарном лечении.