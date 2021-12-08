Блинкен выразил надежду на влияние переговоров с Байденом на «расчёты Путина»
- Reuters
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«Президент изложил это очень прямолинейно, откровенно... И я надеюсь, что, основываясь на этом разговоре, и то, что было сказано прямо и ясно президентом, повлияет на дальнейшие расчёты президента Путина», — цитирует Блинкена Интерфакс.
Ранее сообщалось о завершении переговоров Путина и Байдена в формате видеоконференции. Беседа лидеров США и России продлилась чуть более двух часов.
В рамках диалога президенты обсудили вопросы стратегической безопасности, ситуацию с кибератаками, а также совместную работу по региональным вопросам.