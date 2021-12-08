Блинкен выразил надежду на влияние переговоров с Байденом на «расчёты Путина»

Вашингтон рассчитывает, что диалог президента США Джо Байдена с его коллегой Владимиром Путиным повлияет на дальнейшие расчёты российского лидера, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Президент изложил это очень прямолинейно, откровенно... И я надеюсь, что, основываясь на этом разговоре, и то, что было сказано прямо и ясно президентом, повлияет на дальнейшие расчёты президента Путина», — цитирует Блинкена Интерфакс.

Ранее сообщалось о завершении переговоров Путина и Байдена в формате видеоконференции. Беседа лидеров США и России продлилась чуть более двух часов.

В рамках диалога президенты обсудили вопросы стратегической безопасности, ситуацию с кибератаками, а также совместную работу по региональным вопросам.