Украина, работа дипмиссий и борьба с киберпреступностью: что обсуждали Путин и Байден в ходе переговоров

Президенты России и США провели продолжительную беседу по закрытой линии видеосвязи. В ходе диалога, который длился около двух часов, президенты обсудили украинскую проблематику на фоне отсутствия прогресса в выполнении минских договорённостей. Также поднимались темы сотрудничества в сфере кибербезопасности и работы дипломатических представительств двух стран. Лидеры подчеркнули, что с учётом особой ответственности за поддержание международной безопасности и стабильности Москва и Вашингтон будут продолжать диалог и необходимые контакты.

Во вторник, 7 декабря, президенты России и США провели очередной раунд переговоров — уже пятый после вступления Джо Байдена в должность главы государства. На этот раз беседа проходила по видеосвязи в формате тет-а-тет и продлилась чуть больше двух часов.

Как сообщили в Кремле, разговор носил откровенный и деловой характер. В частности, президенты обсудили реализацию итогов женевского саммита, который состоялся в июне 2021 года.

«Отмечена важность последовательного выполнения достигнутых на высшем уровне договорённостей и сохранения «духа Женевы» при рассмотрении вопросов двусторонних отношений и других возникающих между Россией и США проблем», — заявили в Кремле.

Кроме того, лидеры выразили мнение, что с учётом особой ответственности за поддержание международной безопасности и стабильности, которая лежит на России и США, стороны будут продолжать диалог.

Украинский вопрос

Украинская проблематика и отсутствие прогресса в выполнении Минских соглашений заняли «преобладающее место» в переговорах. Отмечается, что в ходе беседы Владимир Путин на конкретных примерах проиллюстрировал «деструктивную линию Киева», которая направлена на демонтаж как минских договорённостей, так и решений, достигнутых в «нормандском формате».

Российский лидер также высказал серьёзную озабоченность по поводу провокационных действий Киева против самопровозглашённых республик Донбасса.

Байден в ответ высказался о якобы «угрожающем» характере передвижений российских войск рядом с границей Украины. Он также рассказал о возможных санкциях, которые США и их союзники были бы готовы ввести в случае дальнейшей эскалации.

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Как сообщили в Кремле, комментируя эти тезисы, Путин подчеркнул, что не следует перекладывать ответственность на Москву, поскольку именно НАТО предпринимает «опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал» у российских границ.

«Россия серьёзно заинтересована в получении надёжных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений», — говорится в заявлении.

Позднее помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал журналистам, что Байден заявил Путину, что он намерен обсудить вызывающие обеспокоенность Москвы вопросы со своими союзниками.

Отвечая на уточняющий вопрос о возможности отвода российских войск, Ушаков обратил внимание на то, что эти подразделения находятся на своей территории и никому не угрожают.

Работа дипмиссий и кибербезопасность

В ходе беседы лидеры также констатировали, что сотрудничество двух стран «по-прежнему находится в неудовлетворительном состоянии». Это проявляется, в частности, в работе дипломатических миссий.

Как отметил Путин, всё это — следствие активности американских властей, которые ещё пять лет назад начали практиковать масштабные ограничения, запреты и массовые высылки российских дипломатов. Москва была вынуждена реагировать на эти шаги аналогичным образом, пояснил президент.

«С российской стороны предложено обнулить все накопившиеся ограничения на функционирование дипмиссий, что могло бы послужить и нормализации других аспектов двусторонних отношений», — говорится в сообщении Кремля.

Помимо прочего президенты выразили готовность продолжать практическое взаимодействие по борьбе с киберпреступностью. В ходе обмена мнениями по информационной безопасности они обратили внимание на важность активного диалога по этой теме.

Наряду с этим Путин и Байден обсудили положение дел вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Российский лидер подчеркнул важность полноценного выполнения СВПД в изначально согласованных рамках.

Комментируя итоги переговоров, Юрий Ушаков отметил, что лидеры не обсуждали темы энергетики, климата и пандемии коронавируса.

Заявление Белого дома по итогам встречи

Из заявления американской стороны по итогам встречи следует, что Байден «выразил глубокую обеспокоенность» США и европейских союзников Вашингтона по поводу «эскалации Россией сил вокруг Украины».

«Президент Байден... ясно дал понять, что США и наши союзники ответят решительными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации», — говорится в заявлении Белого дома.

Американский лидер также традиционно высказался в поддержку «суверенитета и территориальной целостности Украины», призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии.

Кроме того, в Белом доме рассказали, что президенты обсудили диалог США и России по вопросам стратегической стабильности, а также провели отдельный диалог о программах-вымогателях и обсудили совместную работу по таким региональным вопросам, как Иран.

Ожидается, что вскоре Байден пообщается с президентом Франции Эммануэлем Макроном, врио канцлера Германии Ангелой Меркель, а также премьер-министрами Италии и Великобритании Марио Драги и Борисом Джонсоном.

Встреча в Женеве

Напомним, Путин и Байден впервые провели личную встречу в качестве глав государств 16 июня в Женеве. Диалог двух президентов продлился 3,5 часа. В ходе беседы лидеры обсудили множество вопросов, в том числе стратегическую стабильность, кибербезопасность, региональные конфликты, торговые отношения и сотрудничество в Арктике.

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Подводя итоги июньской встречи, российский лидер отмечал, что беседа проходила «в принципиальном ключе», но на ней «не было никакой враждебности». Разговор с Байденом он назвал конструктивным.

Путин также добавил, что по многим позициям оценки сторон расходятся, но в ходе разговора было продемонстрировано «желание понять друг друга и искать пути к сближению позиций».

В ходе переговоров стороны договорились начать консультации внешнеполитических ведомств по дипломатическому взаимодействию, а также консультации по кибербезопасности и стратегической стабильности.

Украинский вопрос на июньской встрече поднимался, однако, по словам Путина, подробно не обсуждался. Российский лидер тогда отметил, что Байден согласился с утверждением, что в основе урегулирования в Донбассе должны лежать Минские соглашения. Как подчеркнул президент РФ, способствование реализации этих договорённостей — единственное обязательство России по поводу Украины.

В следующий раз президенты провели переговоры по телефону 9 июля. В ходе этой беседы речь шла о вопросах информационной безопасности и борьбы с киберпреступностью. Кроме того, лидеры затронули в беседе ситуацию в Сирии с акцентом на гуманитарные аспекты.