В Общественной палате прокомментировали переговоры Путина и Байдена

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк прокомментировал в беседе с RT переговоры по видеосвязи президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена.

По мнению Данюка, тот факт, что переговоры продолжались чуть более двух часов, свидетельствует о том, что повестка была «достаточно обширной», а также о том, что обе стороны «услышали друг друга».

Он пояснил, что сам факт этих переговоров «важен и конструктивен».

«Сам факт того, что они произошли на фоне информационной истерии по поводу «войны», «российского вторжения», говорит о том, что дипломатия для обеих сторон, для Вашингтона в том числе, является намного более важным и значимым инструментом... Это на самом деле позитивный сигнал», — рассказал эксперт.

В свою очередь, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко подчеркнул, что сам факт переговоров имеет «глобальное значение», поскольку от взаимоотношений России и США «многое зависит».

Кроме того, специалист отметил, что на повестку дня были вынесены вопросы, которые «находятся в фокусе международного внимания».

Также аналитик выразил надежду на продолжение диалога и дальнейшее развитие тем, которые обсуждались, на разных уровнях.

«То есть продолжение контактов как на уровне руководителей двух государств, как на уровне профильных ведомств, так и для ведения переговоров на экспертном уровне», — заключил собеседник RT.

Ранее в пресс-службе Белого дома сообщили, что в ходе переговоров по видеосвязи президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден обсудили вопросы стратегической безопасности, ситуацию с кибератаками, а также совместную работу по региональным вопросам, в частности по Ирану.

Байден в ходе переговоров с российским лидером отметил беспокойство США и их европейских союзников в связи с якобы «наращиванием сил России» на границе с Украиной.

Переговоры Путина и Байдена в формате видеоконференции завершились, они продлились немногим более двух часов.