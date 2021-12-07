В Совфеде заявили о важности диалога между президентами России и США

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Анастасия Румянцева
Сенатор Ольга Ковитиди, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, прокомментировала в беседе с RT переговоры по видеосвязи президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена.
В Совфеде заявили о важности диалога между президентами России и США
  • Reuters
  • © Saul Loeb

«При всей геополитической сложности состоявшегося между президентами России и США разговора это диалог двух лидеров сильнейших мировых держав — и это уже хорошо», — подчеркнула она.

Сенатор также отметила, что это «диалог о конкретных проблемах, которые так или иначе решать придётся».

«Совершено очевидно, что российско-американский диалог необходимо продолжать при любой политической погоде, поскольку в нём заинтересованы равнозначно как россияне, так и американцы», — заключила Ковитиди.

При этом парламентарий добавила, что в Европе всё активнее звучат призывы о необходимости принуждения Украины к исполнению Минских соглашений по урегулированию военного противостояния на востоке Украины.

«Миру нужен мир, а это единственный путь для снятии напряжения в Европе», — заявила она.

Ранее в пресс-службе Белого дома сообщили, что в ходе переговоров по видеосвязи президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден обсудили вопросы стратегической безопасности, ситуацию с кибератаками, а также совместную работу по региональным вопросам, в частности по Ирану.

Байден в ходе переговоров с российским лидером отметил беспокойство США и их европейских союзников в связи с якобы «наращиванием сил России» на границе с Украиной. 

Переговоры Путина и Байдена в формате видеоконференции завершились, они продлились немногим более двух часов.

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