Байден выразил обеспокоенность из-за «наращивания» военных сил России на границе с Украиной

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Президент США Джо Байден в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным отметил беспокойство США и их европейских союзников в связи с якобы «наращиванием сил России» на границе с Украиной. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Белого дома.
Байден выразил обеспокоенность из-за «наращивания» военных сил России на границе с Украиной
  • Reuters

«Президент Байден озвучил глубокую обеспокоенность США и наших европейских союзников относительно наращивания российских сил вокруг Украины и дал понять, что США и наши союзники ответят решительными экономическими и иными мерами в случае военной эскалации», — говорится в сообщении.

Байден также подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ранее стало известно о завершении переговоров Путина и Байдена.

Переговоры проходили по закрытому каналу видеосвязи в течение более двух часов. 

В начале видеоконференции Байден выразил надежду на скорый личный контакт с Путиным.

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