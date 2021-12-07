Байден выразил обеспокоенность из-за «наращивания» военных сил России на границе с Украиной

Президент США Джо Байден в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным отметил беспокойство США и их европейских союзников в связи с якобы «наращиванием сил России» на границе с Украиной. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Белого дома.

«Президент Байден озвучил глубокую обеспокоенность США и наших европейских союзников относительно наращивания российских сил вокруг Украины и дал понять, что США и наши союзники ответят решительными экономическими и иными мерами в случае военной эскалации», — говорится в сообщении.

Байден также подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ранее стало известно о завершении переговоров Путина и Байдена.

Переговоры проходили по закрытому каналу видеосвязи в течение более двух часов.

В начале видеоконференции Байден выразил надежду на скорый личный контакт с Путиным.