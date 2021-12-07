Байден после переговоров с Путиным пообщается с лидерами европейских стран

Президент США Джо Байден после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным пообщается по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном, врио канцлера Германии Ангелой Меркель, премьер-министрами Италии и Великобритании Марио Драги и Борисом Джонсоном.

«Сегодня после полудня президент Байден проведёт звонок с президентом Франции Макроном, канцлером ФРГ Меркель, премьер-министром Италии Драги и премьер-министром Соединённого Королевства Джонсоном после своего звонка с президентом Путиным», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Белого дома.

Ранее стало известно, что переговоры Путина и Байдена в формате видеоконференции завершились, они продлились чуть более двух часов.

Американский лидер в начале видеоконференции с президентом России выразил надежду на скорый личный контакт.