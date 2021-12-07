Байден после переговоров с Путиным пообщается с лидерами европейских стран
- Reuters
«Сегодня после полудня президент Байден проведёт звонок с президентом Франции Макроном, канцлером ФРГ Меркель, премьер-министром Италии Драги и премьер-министром Соединённого Королевства Джонсоном после своего звонка с президентом Путиным», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Белого дома.
Ранее стало известно, что переговоры Путина и Байдена в формате видеоконференции завершились, они продлились чуть более двух часов.
Американский лидер в начале видеоконференции с президентом России выразил надежду на скорый личный контакт.