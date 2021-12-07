Байден после переговоров с Путиным пообщается с лидерами европейских стран

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Президент США Джо Байден после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным пообщается по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном, врио канцлера Германии Ангелой Меркель, премьер-министрами Италии и Великобритании Марио Драги и Борисом Джонсоном.
Байден после переговоров с Путиным пообщается с лидерами европейских стран
  • Reuters

«Сегодня после полудня президент Байден проведёт звонок с президентом Франции Макроном, канцлером ФРГ Меркель, премьер-министром Италии Драги и премьер-министром Соединённого Королевства Джонсоном после своего звонка с президентом Путиным», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Белого дома. 

Ранее стало известно, что переговоры Путина и Байдена в формате видеоконференции завершились, они продлились чуть более двух часов.

Американский лидер в начале видеоконференции с президентом России выразил надежду на скорый личный контакт.

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