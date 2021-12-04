Захарова прокомментировала публикации СМИ о вторжении России на Украину

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала публикации западных СМИ о концентрации российских войск на границе с Украиной якобы для подготовки к вторжению на территорию соседнего государства.
Захарова прокомментировала публикации СМИ о вторжении России на Украину
  • РИА Новости

В комментарии «Коммерсанту» дипломат отметила, что российские войска находятся на территории государства на законных правах. 

«Исходя из действий НАТО в регионе, американская пресса должна быть озабочена агрессивными действиями не России, а США», — сказала она.

По мнению Захаровой, в Соединённых Штатах проводят «спецоперацию по нагнетанию обстановки» вокруг Украины с перекладыванием ответственности на Россию.

«Её основу составляют провокационные действия вблизи российских границ, сопровождаемые обвинительной риторикой в адрес Москвы. В принципе, ничего нового — классическая западная тактика. Впечатляет только масштаб наглости и вранья», — добавила официальный представитель российского МИД.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на американские и европейские источники сообщила, что США предупредили союзников в Европе о риске «вторжения России» на Украину.

Также об этом сообщал телеканал CBS, по данным которого представители американских разведслужб считают, что вероятность «вторжения» России на Украину «растёт по мере похолодания».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемой «истерию» против России в англоязычных и украинских СМИ.

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