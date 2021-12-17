Бюджетная поддержка: как США продолжают оказывать военную помощь Украине

Верхняя палата конгресса США одобрила выделение $300 млн на военную помощь Украине в рамках проекта оборонного бюджета на 2022 фискальный год. Как отмечалось на слушаниях, эта сумма на $50 млн превышает прошлогодние ассигнования на это направление. Законодатели также поддержали положение об отчислении $4 млрд на программу европейской инициативы по «сдерживанию» РФ, а также согласились направить $150 млн на сотрудничество в области безопасности со странами Балтии. Эксперты отмечают, что подобная поддержка Украины позволит США продолжать использовать её как инструмент давления на Россию.

Американские сенаторы большинством голосов (88 против 11) одобрили проект оборонного бюджета страны на 2022 фискальный год, в рамках которого предполагается выделение $300 млн на оказание военной помощи Украине. Как отметил в ходе слушаний сенатор-республиканец Джон Тьюн, эта сумма на $50 млн больше аналогичной статьи расходов в прошлогоднем военном бюджете США.

Помимо этого, сенат одобрил выделение $4 млрд на программу европейской инициативы по сдерживанию (European Deterrence Initiative, EDI), через которую финансируется операция «Атлантическая решимость», начатая США в апреле 2014 года для «сдерживания» России. В её рамках проходят разнообразные военные учения, расширяется и модернизируется военная инфраструктура, увеличивается число вооружений, а также на ротационной основе проходят службу американские военные.

Также сенаторы утвердили выделение $150 млн на сотрудничество в области безопасности со странами Балтии.

«Эстония, Латвия и Литва являются образцовыми союзниками и играют важнейшую роль в стратегических усилиях по обеспечению постоянного сдерживания агрессии со стороны России и поддержанию коллективной безопасности альянса НАТО», — говорится в документе.

Ранее оборонный бюджет был утверждён палатой представителей и теперь будет направлен на подпись президенту Джо Байдену.

В верхней палате конгресса США

Reuters

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При этом параллельно группа сенаторов выступила с инициативой предоставить Киеву $450 млн «на укрепление обороноспособности». В рамках внесённого в конгресс законопроекта также предлагается уполномочить главу Госдепартамента в случае необходимости принимать решения по поставкам Киеву летального оружия, в том числе противотанковых и стрелковых вооружений, противокорабельных систем и зенитной артиллерии.

По словам сенатора Джона Корнина, этот документ «обеспечит быстроту действий администрации по укреплению украинских вооружённых сил» и подтвердит приверженность Вашингтона европейским союзникам. В свою очередь, ещё один республиканец, Марко Рубио, заявил, что готовность Джо Байдена «идти на уступки» Владимиру Путину «не только ставит под угрозу украинцев, но и приветствует агрессию Кремля в регионе».

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Сенаторы также предлагают ужесточить санкции против «Северного потока — 2» (из оборонного бюджета США была изъята соответствующая поправка) и закрепить за Россией статус «государства — спонсора терроризма», если Москва и «подконтрольные ей силы» попытаются изменить баланс сил на Украине.

Американская угроза

Многомиллионная финансовая помощь Украине, предназначенная для укрепления её военного потенциала, была одобрена на фоне разворачивающейся в последние месяцы информационной кампании против России. В Вашингтоне утверждают, что Москва якобы наращивает свои военные силы на границе с Украиной, чтобы в ближайшем времени «вторгнуться» на её территорию. Эту позицию поддерживает и ряд европейских союзников Соединённых Штатов.

Несмотря на многочисленные опровержения подобных «подозрений» со стороны Москвы, США продолжают нагнетать антироссийскую истерию, обосновывая таким образом наращивание натовских сил у границ РФ. Также Белый дом поддерживает на повестке дня идею возможного вступления в НАТО Украины. Ведь, как заявлял официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс на брифинге в начале декабря, Соединённые Штаты придерживаются в этом вопросе политики открытых дверей.

«Мы ясно дали понять… что двери НАТО открыты, и мы привержены политике открытых дверей… что НАТО должно оставаться доступным вариантом для государств-кандидатов, когда они будут готовы и способны обеспечить выполнение обозначенных обязательств, а также обязательств, связанных с членством. В частности, это означает, что они могут... внести свой вклад в обеспечение безопасности на евроатлантическом пространстве», — сказал он.

При этом Прайс назвал «смехотворной» мысль о том, что членство Украины в НАТО может представлять для России угрозу.

Переговоры президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена

Reuters

© Sputnik/Mikhail Metzel

Вместе с тем, как подчёркивал президент РФ Владимир Путин 30 ноября, выступая на инвестиционном форуме «Россия зовёт!», возможное членство Украины в Североатлантическом альянсе является «красной линией» для Москвы. Ведь, получив таким образом доступ на территорию Украины, НАТО сможет размещать там вооружения, что РФ будет воспринимать как угрозу.

«Если на территории Украины возникнут комплексы какие-то ударные, подлётное время до Москвы будет семь-десять, а в случае размещения гиперзвукового оружия — пять минут... А нам что делать? Мы тогда должны будем что-то подобное создать в отношении тех, кто нам так угрожает, представляете? А мы можем это сделать уже сейчас... Создание таких угроз для нас и есть «красная линия», — сказал Путин.

Этот вопрос стал одним из центральных во время переговоров Путина и Байдена 7 декабря.

Геополитический инструмент

Как отмечают эксперты, в масштабах американской экономики сумма в $300 млн, предназначенная Киеву в качестве военной помощи, не выглядит значительной.

«Это сравнительно небольшие деньги для США, но для Украины они существенны. Нынешнее финансирование Киева укладывается в политику американского истеблишмента, которому постоянно нужно доказывать своё превосходство над другими игроками международной арены и везде иметь свои интересы. В Украину сейчас вливаются средства как в инструмент давления на Россию, которую в Вашингтоне считают своим извечным противником», — пояснил в беседе с RT член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков.

К тому же, отметил он, удержание Украины в орбите своего влияния помогает Соединённым Штатам приблизиться к достижению цели по созданию военного корпуса на границе с Россией.

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«Ведь Байден хочет запомниться в том числе и как «ястреб», который смог укротить или хотя бы «сдержать» Россию», — полагает эксперт.

Такое мнение разделяет и эксперт Центра координации исследований РИСИ Сергей Ермаков. По его словам, предоставляя финансирование на военные статьи, США укрепляют Украину как инструмент для давления на одного из своих основных геополитических противников.

«Любая помощь Украине в военном и военно-техническом плане идёт от американцев именно с точки зрения решения главной для них задачи — сдерживания геополитического противника на европейском направлении — то есть России. Неспроста мы наблюдаем истерию вокруг мифических планов о «нападении» российских войск на Украину. Цель этой кампании — обосновать выделение новых средств и размещение дополнительного оружия в ЕС не только для американских законодателей, но и для европейских партнёров. Отсюда и финансирование стран Балтии и EDI», — отметил в комментарии RT Ермаков.

При этом, как заметил Сергей Судаков, страны Балтии не случайно идут отдельным пунктом в оборонном бюджете США.

«По мнению Пентагона, эти страны находятся в особой «зоне риска», то есть под угрозой военного уничтожения со стороны России. Однако помимо этого при их помощи Вашингтон намерен продолжать оказывать давление на Москву в регионе Балтийского моря», — сказал аналитик.

Американские военные на учениях в Финляндии

Reuters

© Lehtikuva/Elias Lahtinen

В свою очередь, руководитель отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов, комментируя в разговоре с RT военную поддержку Украины со стороны США, заметил, что особое внимание стоит обратить на то, куда именно будут направлены эти деньги.

«Если США намерены таким образом увеличить поставки летального вооружения на Украину и усилить её наступательные, а не оборонительные возможности, то это может серьёзно сказаться на перспективах деэскалации конфликта на юго-востоке страны», — пояснил Данилов.

Тем более что пока и США, и их европейские союзники закрывают глаза на наращивание военных сил в регионе, так как Украина в этом плане играет для России «роль раздражителя». Именно поэтому, считает аналитик, переговоры Путина и Байдена не привели к быстрой разрядке напряжённости. Ведь, по его мнению, главной задачей лидеров было обозначить друг для друга свои позиции в области безопасности.

«Переговоры Путина и Байдена в принципе были посвящены, я бы сказал, уточнению тех вызывающих беспокойство моментов, которые сейчас критичны и существуют не только в отношениях между двумя странами, но и в системе европейской безопасности. Смогут ли США и Россия найти консенсус по этим темам — это уже вопрос, вероятно, следующей подобной встречи. Поэтому, поскольку на первом этапе речь не шла о каком-то улучшении отношений, то прежние политические линии по нагнетанию той же «российской угрозы» остались неизменными», — резюмировал Данилов.