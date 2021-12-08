В США одобрили оборонный бюджет страны на 2022 год

Палата представителей конгресса США одобрила оборонный бюджет страны на будущий год, следует из сообщения пресс-службы палаты в Twitter.

Согласно имеющимся данным, «за» принятие бюджета на 2022 финансовый год проголосовали 363 законодателя, 70 высказались «против».

Следующим этапом будет рассмотрение документа в сенате, после чего его подпишет президент США Джо Байден.

Ранее стало известно, что проект оборонного бюджета Соединённых Штатов на 2022 год предполагает выделение $300 млн в качестве военной помощи Украине.

При этом председатель комитета палаты представителей по вооружённым силам Адам Смит заявил об отсутствии планов у США посылать на Украину военный контингент.