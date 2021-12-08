В США одобрили оборонный бюджет страны на 2022 год

Короткая ссылка
Палата представителей конгресса США одобрила оборонный бюджет страны на будущий год, следует из сообщения пресс-службы палаты в Twitter.

Согласно имеющимся данным, «за» принятие бюджета на 2022 финансовый год проголосовали 363 законодателя, 70 высказались «против».

Следующим этапом будет рассмотрение документа в сенате, после чего его подпишет президент США Джо Байден.

Ранее стало известно, что проект оборонного бюджета Соединённых Штатов на 2022 год предполагает выделение $300 млн в качестве военной помощи Украине.

При этом председатель комитета палаты представителей по вооружённым силам Адам Смит заявил об отсутствии планов у США посылать на Украину военный контингент.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить