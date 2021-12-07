Проект оборонного бюджета США предполагает выделение $300 млн на военную помощь Украине

Проект оборонного бюджета Соединённых Штатов на 2022 год предполагает выделение $300 млн в качестве военной помощи Украине.

«(Проект оборонного бюджета. — RT) включает $300 млн на инициативу содействия безопасности Украины, которая обеспечивает поддержку и содействие украинским вооружённым силам, — увеличение по сравнению с бюджетным запросом в $250 млн», — цитирует документ РИА Новости.

До подписания президентом США Джо Байденом законопроект должен пройти утверждение в палате представителей и сенате.

Ранее председатель комитета палаты представителей по вооружённым силам Адам Смит заявил об отсутствии планов у США посылать на Украину военный контингент.