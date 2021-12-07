Проект оборонного бюджета США предполагает выделение $300 млн на военную помощь Украине

Короткая ссылка
Проект оборонного бюджета Соединённых Штатов на 2022 год предполагает выделение $300 млн в качестве военной помощи Украине.
Проект оборонного бюджета США предполагает выделение $300 млн на военную помощь Украине
  • Reuters

«(Проект оборонного бюджета. — RT) включает $300 млн на инициативу содействия безопасности Украины, которая обеспечивает поддержку и содействие украинским вооружённым силам, — увеличение по сравнению с бюджетным запросом в $250 млн», — цитирует документ РИА Новости.

До подписания президентом США Джо Байденом законопроект должен пройти утверждение в палате представителей и сенате.

Ранее председатель комитета палаты представителей по вооружённым силам Адам Смит заявил об отсутствии планов у США посылать на Украину военный контингент.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить