Конгрессмен заявил об отсутствии планов у США посылать на Украину военный контингент
- Reuters
«Мы не говорили, что хотим послать пару тысяч солдат на Украину воевать с Россией. Это не наша позиция. Наша позиция состоит в том, что будут серьёзные экономические санкции и военная поддержка Украины по подготовке военных и их снабжению», — приводит ТАСС его слова в интервью CNN.
Ранее украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что Киев попросил своих союзников о дополнительной материальной помощи, в том числе о вооружении.
Как ранее заявили в Кремле, Россия не собирается ни на кого нападать.
В Москве также назвали неприемлемой «истерию» против России в англоязычных и украинских СМИ.