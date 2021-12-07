Конгрессмен заявил об отсутствии планов у США посылать на Украину военный контингент

США не намерены посылать на Украину военный контингент для якобы «противостояния» России, Вашингтон выступает за военную поддержку Киева через подготовку военнослужащих и снабжение украинской армии. Об этом заявил председатель комитета американской палаты представителей по вооружённым силам Адам Смит.

«Мы не говорили, что хотим послать пару тысяч солдат на Украину воевать с Россией. Это не наша позиция. Наша позиция состоит в том, что будут серьёзные экономические санкции и военная поддержка Украины по подготовке военных и их снабжению», — приводит ТАСС его слова в интервью CNN.

Ранее украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что Киев попросил своих союзников о дополнительной материальной помощи, в том числе о вооружении.

Как ранее заявили в Кремле, Россия не собирается ни на кого нападать.

В Москве также назвали неприемлемой «истерию» против России в англоязычных и украинских СМИ.