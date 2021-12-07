CNN: США изучают возможные варианты эвакуации американцев с Украины

Американская администрация изучает варианты потенциальной эвакуации граждан Соединённых Штатов с Украины на случай, если Россия «вторгнется» в эту страну.

Об этом сообщил CNN со ссылкой на несколько источников.

По данным источников телеканала, планирование на случай «непредвиденных обстоятельств» происходит под руководством Минобороны США.

Ранее украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что Киев попросил своих союзников о дополнительной материальной помощи, в том числе о вооружении.

Как ранее заявили в Кремле, Россия не собирается ни на кого нападать.

В Москве также назвали неприемлемой «истерию» против России в англоязычных и украинских СМИ.