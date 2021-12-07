Резников заявил, что Украина попросила союзников о дополнительной материальной помощи

Украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что ведомство попросило своих союзников о дополнительной материальной помощи, в том числе о вооружении, сообщает CNN.

«Министр заявил, что украинская армия направила запрос о дополнительной помощи от своих союзников, в том числе о дополнительном вооружении и материальной помощи, а также о подготовке её военно-воздушных и военно-морских сил», — сообщает телеканал.

Резников также отметил, что стране «не нужны войска».

«Нам не нужны войска, потому что несправедливо, чтобы американские солдаты гибли на Украине. Нам этого не нужно», — сказал министр.

Как ранее сообщил журнал Foreign Policy со ссылкой на неназванного украинского военного чиновника, Алексей Резников во время визита в США «прибыл в Пентагон с необычайно большой просьбой» передать Киеву системы вооружения, в том числе те, которые ранее были предназначены для Афганистана.