FP: министр обороны Украины Резников просил у США предназначенное для Афганистана вооружение
- AP
«Украина просила и продолжает просить администрацию Байдена о предоставлении широкого спектра возможностей, которые, как надеются официальные лица, смогут повлиять на планы России по вторжению в страну», — сообщает журнал.
Как уточняется в статье, Резников привёз в США список просьб, который включает в том числе «поддержку воздушной и морской обороны и радиоэлектронной борьбы».
Издание также пишет, что Киев стремится получить часть американского военного оборудования, которое было предназначено для Афганистана до того, как страна была взята под контроль талибов*.
В Пентагоне не стали комментировать эти сообщения, говорится в материале.
В ноябре Ллойд Остин и его украинский коллега Алексей Резников провели переговоры.
Как ранее заявили в Кремле, Россия не собирается ни на кого нападать.
В Москве также назвали неприемлемой «истерию» против России в англоязычных и украинских СМИ.
* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.