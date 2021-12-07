FP: министр обороны Украины Резников просил у США предназначенное для Афганистана вооружение

Короткая ссылка
Министр обороны Украины Алексей Резников во время визита в США, где он встретился с американским военным министром Ллойдом Остином, «прибыл в Пентагон с необычайно большой просьбой» передать Киеву системы вооружения, в том числе те, которые ранее были предназначены для Афганистана. Об этом пишет Foreign Policy со ссылкой на неназванного украинского военного чиновника.
FP: министр обороны Украины Резников просил у США предназначенное для Афганистана вооружение
  • AP

«Украина просила и продолжает просить администрацию Байдена о предоставлении широкого спектра возможностей, которые, как надеются официальные лица, смогут повлиять на планы России по вторжению в страну», — сообщает журнал.

Как уточняется в статье, Резников привёз в США список просьб, который включает в том числе «поддержку воздушной и морской обороны и радиоэлектронной борьбы».

Издание также пишет, что Киев стремится получить часть американского военного оборудования, которое было предназначено для Афганистана до того, как страна была взята под контроль талибов*.

В Пентагоне не стали комментировать эти сообщения, говорится в материале.

В ноябре Ллойд Остин и его украинский коллега Алексей Резников провели переговоры.

Как ранее заявили в Кремле, Россия не собирается ни на кого нападать.

В Москве также назвали неприемлемой «истерию» против России в англоязычных и украинских СМИ.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить