FP: министр обороны Украины Резников просил у США предназначенное для Афганистана вооружение

Министр обороны Украины Алексей Резников во время визита в США, где он встретился с американским военным министром Ллойдом Остином, «прибыл в Пентагон с необычайно большой просьбой» передать Киеву системы вооружения, в том числе те, которые ранее были предназначены для Афганистана. Об этом пишет Foreign Policy со ссылкой на неназванного украинского военного чиновника.

«Украина просила и продолжает просить администрацию Байдена о предоставлении широкого спектра возможностей, которые, как надеются официальные лица, смогут повлиять на планы России по вторжению в страну», — сообщает журнал.

Как уточняется в статье, Резников привёз в США список просьб, который включает в том числе «поддержку воздушной и морской обороны и радиоэлектронной борьбы».

Издание также пишет, что Киев стремится получить часть американского военного оборудования, которое было предназначено для Афганистана до того, как страна была взята под контроль талибов*.

В Пентагоне не стали комментировать эти сообщения, говорится в материале.

В ноябре Ллойд Остин и его украинский коллега Алексей Резников провели переговоры.

Как ранее заявили в Кремле, Россия не собирается ни на кого нападать.

В Москве также назвали неприемлемой «истерию» против России в англоязычных и украинских СМИ.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.