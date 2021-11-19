Глава Пентагона провёл переговоры с министром обороны Украины

Министр обороны США Ллойд Остин и его украинский коллега Алексей Резников провели переговоры. Об этом сообщил пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби.

Соответствующая информация приводится на сайте Пентагона.

Как отмечается, Остин «подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины».

В ходе переговоров министры обсудили «ряд вопросов безопасности, включая дестабилизирующие действия России в регионе, и договорились тесно сотрудничать для выполнения общих приоритетных задач».

Ранее в посольстве США в Киеве объявили о получении Украиной порядка 80 т боевых припасов из Соединённых Штатов.