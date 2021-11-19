Глава Пентагона провёл переговоры с министром обороны Украины
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Соответствующая информация приводится на сайте Пентагона.
Как отмечается, Остин «подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины».
В ходе переговоров министры обсудили «ряд вопросов безопасности, включая дестабилизирующие действия России в регионе, и договорились тесно сотрудничать для выполнения общих приоритетных задач».
Ранее в посольстве США в Киеве объявили о получении Украиной порядка 80 т боевых припасов из Соединённых Штатов.