Глава Пентагона провёл переговоры с министром обороны Украины

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Министр обороны США Ллойд Остин и его украинский коллега Алексей Резников провели переговоры. Об этом сообщил пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби.
Глава Пентагона провёл переговоры с министром обороны Украины
  • AP
  • © Manuel Balce Ceneta

Соответствующая информация приводится на сайте Пентагона.

Как отмечается, Остин «подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины».

В ходе переговоров министры обсудили «ряд вопросов безопасности, включая дестабилизирующие действия России в регионе, и договорились тесно сотрудничать для выполнения общих приоритетных задач».

Ранее в посольстве США в Киеве объявили о получении Украиной порядка 80 т боевых припасов из Соединённых Штатов.

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