Украина получила от США порядка 80 тонн боеприпасов

В посольстве США в Киеве объявили о получении Украиной порядка 80 т боевых припасов из Соединённых Штатов.

«Украина получила от США примерно 80 тонн боеприпасов», — передаёт Интерфакс сообщение американского посольства в Киеве.

Отмечается, что эта поставка стала четвёртой по счёту в рамках дополнительной помощи в размере $60 млн, которую президент США Джо Байден направил на Украину в августе.

По мнению посольства, это «показывает преданность США успеху стабильной, демократической и свободной Украины».

Ранее украинский генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк выразил надежду на то, что военная помощь США Украине будет наращиваться и станет постоянной.