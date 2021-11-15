Украина получила от США порядка 80 тонн боеприпасов
«Украина получила от США примерно 80 тонн боеприпасов», — передаёт Интерфакс сообщение американского посольства в Киеве.
Отмечается, что эта поставка стала четвёртой по счёту в рамках дополнительной помощи в размере $60 млн, которую президент США Джо Байден направил на Украину в августе.
По мнению посольства, это «показывает преданность США успеху стабильной, демократической и свободной Украины».
Ранее украинский генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк выразил надежду на то, что военная помощь США Украине будет наращиваться и станет постоянной.