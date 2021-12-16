В Совфеде осудили идею сенаторов из США признать Россию спонсором терроризма

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT предложение американских сенаторов предоставить военную помощь Украине и закрепить за Россией статус «государства — спонсора терроризма».

Цеков выразил надежду, что подобное предложение не сильно скажется на отношениях России и США.

«Безусловно, мы слышим эти заявления, надеюсь, что не сильно скажется. Всё-таки ситуация пошла к улучшению, намечается оно после переговоров нашего президента и американского лидера. В частности, американский президент говорил, что проблемы на Украине надо решать дипломатическим путём, а эти сенаторы — сила войны», — подчеркнул сенатор.

Парламентарий отметил, что Россия никогда не была агрессором и всегда выступала в качестве страны-защитницы.

«Они не видят или не хотят объективно оценить то, что делают США, зато пытаются обвинить в совершенно нелепых вещах Россию», — заключил собеседник RT.

Ранее, как сообщало РИА Новости, сенаторы США предложили предоставить в 2022 году военную помощь Украине в размере $450 млн и закрепить за Россией статус «государства — спонсора терроризма».

15 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг Украины, заявила, что НАТО наращивает поставки вооружений на Украину, чтобы «подлить масла в огонь».