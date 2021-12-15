Захарова: НАТО наращивает поставки вооружений на Украину, чтобы «подлить масла в огонь»
«Страны НАТО наращивают поставки на Украину вооружений, тренируют её военнослужащих, но делают это не в целях некой мифической задачи по поддержанию стабильности и безопасности, а для того, чтобы, подливая масла в огонь, придавать ещё больший масштаб идущей в стране гражданской войне», — сказала она на брифинге.
Захарова также напомнила о поставках оружия на Украину из США.
За период с 2014 года Соединённые Штаты оказали Украине военную помощь на сумму около $2,5 млрд, заключила она.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе разговора с американским лидером Джо Байденом заявил, что НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей.
Позднее Путин в беседе с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном призвал незамедлительно начать переговоры по выработке договорённостей, которые исключают расширение НАТО на восток.