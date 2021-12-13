«Такой вариант никогда не рассматривался»: почему Байден заявил об отсутствии планов отправлять войска США на Украину

США отправят свои войска в соседствующие с Россией страны НАТО, если Москва предпримет попытку «вторжения» на Украину, заявил президент Соединённых Штатов Джо Байден. По его словам, в таком случае военнослужащие помогут укрепить «восточный фланг». При этом глава Белого дома исключил размещение американского контингента на Украине. Как он ранее отмечал, у США есть обязательства по оказанию военной поддержки только странам — членам НАТО, и на Киев они не распространяются. Вместе с тем он пообещал предоставлять Украине «оборонные возможности». По мнению политологов, Вашингтон, отдавая приоритет собственным геополитическим интересам, не заинтересован в обострении конфликта в Донбассе.

Вашингтон отправит своих военных в страны B9 («Бухарестской девятки» — Болгарию, Венгрию, Латвию, Литву, Польшу, Румынию, Словакию, Чехию и Эстонию), если Россия предпримет попытку «вторжения» на Украину. Об этом заявил президент США Джо Байден.

«Нам придётся направить больше американских и натовских войск на восточный фланг — в страны «Бухарестской девятки» и все те страны НАТО, в отношении которых у нас есть священное обязательство защищать их от любого нападения со стороны России», — сказал он на пресс-конференции в Уилмингтоне (штат Делавэр).

При этом Байден, отвечая на вопрос журналиста об отказе Белого дома размещать американский контингент на Украине, подчеркнул, что «такой вариант никогда не рассматривался».

«Готовы ли вы отправить американские войска на Украину, чтобы они сражались с русскими на поле боя?», — задал президент встречный вопрос.

Вместе с тем он отметил, что США продолжат предоставлять Киеву «оборонные возможности». Однако основной акцент Байден сделал на экономическом воздействии на Москву.

«Я абсолютно ясно дал понять президенту Путину, что если он вторгнется на Украину, то экономические последствия для его экономики будут разрушительными», — подчеркнул американский лидер.

Президент США Джо Байден

Reuters

© Kevin Lamarque

По его мнению, всё это может значительно повлиять на Россию и изменить к ней отношение остального мира.

«Он (Владимир Путин. — RT) заплатит ужасную цену», — пообещал Байден.

«Не распространяется на Украину»

Действующий глава Белого дома не впервые говорит об отсутствии у Вашингтона планов задействовать свои войска в украинском конфликте. Ранее, 8 декабря, Байден отмечал, что у США есть обязательства непосредственно защищать от военной агрессии третьих государств только страны — члены НАТО, и Украина в их число не входит.

«У нас есть моральное обязательство и правовое обязательство перед нашими союзниками по НАТО в случае, если на них будет совершено нападение, в соответствии с пятой статьёй (устава НАТО. — RT), это священное обязательство. Это обязательство не распространяется… на Украину», — подчёркивал Байден на пресс-конференции.

Вместе с тем в США не спешат отказываться от дальнейшего расширения инфраструктуры НАТО у границ России.

«Мы ясно дали понять… что двери НАТО открыты, и мы привержены политике открытых дверей… что НАТО должно оставаться доступным вариантом для государств-кандидатов», — пояснил 7 декабря на брифинге официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

В связи с этим все обеспокоенности, высказываемые на этот счёт Россией, он назвал «болтовнёй».

«Мысль о том, что НАТО или такое государство — претендент на членство, как Украина, могут представлять угрозу для России... была бы смехотворной, не будь ситуация столь серьёзной», — сказал дипломат.

Войска НАТО на учениях в Латвии

AP

© Roman Koksarov

Вместе с тем в самом Североатлантическом альянсе не горят желанием оказывать военную поддержку Украине. Как подчеркнул генсекретарь блока Йенс Столтенберг, Киев ценят прежде всего как партнёра, однако не ставят его вровень с членами организации.

«Между Украиной — близким и ценным партнёром, которому мы оказываем поддержку, и союзниками по НАТО, с которыми нас связывает статья о коллективной обороне и гарантии безопасности согласно Вашингтонскому договору, существует разница», — заявил он 1 декабря на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД НАТО в Риге.

Позиция России

Между тем, в Москве неоднократно обращали внимание на то, что Североатлантический альянс проводит конфронтационную политику в отношении РФ и называли неприемлемым продвижение блока на восток, в том числе в сторону Украины. Эта тема, в частности, обсуждалась на переговорах Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина 7 декабря.

«Владимир Путин… подчеркнул, что не следует перекладывать ответственность на плечи России, поскольку именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у наших рубежей», — заявили в пресс-службе Кремля по итогам переговоров.

Президент России позднее отметил, что расширение НАТО не может не беспокоить Москву. Ведь, по его словам, после предполагаемого вступления Украины в альянс может последовать размещение на её территории военных контингентов, баз и оружия, угрожающего РФ.

«Как же мы можем об этом не думать? Это было бы просто преступным бездействием с нашей стороны — безвольно наблюдать за тем, что там происходит. Вот это и является предметом наших переговоров, — сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом 9 декабря. — Мы договорились, что создадим соответствующую структуру, которая сможет заниматься этим предметно, обстоятельно, и представим соответствующие предложения».

Он также назвал провокационными утверждения о том, что Москва якобы готовит «нападение» на Украину, подчеркнув миролюбивость внешней политики РФ.

Московский Кремль

РИА Новости

© Алексей Даничев

В то же время российский МИД 8 декабря вручил посольству США в РФ ноту протеста в связи с участившимися провокациями американской и натовской авиации, а также кораблей ВМС у границ России.

«Оставляя за собой право реагировать на соответствующие вызовы со стороны США и ведомых ими членов НАТО, призываем к предметному диалогу по гарантиям безопасности и обсуждению путей снижения военно-политической напряжённости... В противном случае для предотвращения и устранения возникающих угроз будут задействованы все имеющиеся в нашем распоряжении средства», — говорилось в комментарии официального представителя ведомства Марии Захаровой.

«Подмена позиций и понятий»

Опрошенные RT эксперты сошлись во мнении, что США не планируют брать на себя полную ответственность в том случае, если конфликт в Донбассе перейдёт в острую фазу, однако и отказаться от поддержки Киева они тоже не могут. Ведь Украина продолжает оставаться для Вашингтона удобным инструментом давления на Россию, и поэтому, как считает политолог-американист Малек Дудаков, Байден и делает осторожные заявления, чтобы не слишком обнадёживать украинских партнёров и одновременно сохранить свой имидж.

«Если бы Байден начал громогласно заявлять о том, что он готов отправить регулярные части на Украину, то это расценивалось бы как разжигание ситуации. А то, что происходит в данном случае — просто попытка сохранить лицо, так как многие и в США, и в Европе обвиняли его в чрезмерно мягком курсе по отношению к России. Вот поэтому он и объявил о том, что в какой-то определённой ситуации Вашингтон может и войска послать, но при этом Байден знает, что Москва не станет ввязываться в конфликт», — пояснил Дудаков в интервью RT.

По его словам, в ситуации с Украиной Байден, несмотря на выпады в адрес Москвы, предпочитает занимать выжидательную позицию и использовать нынешнюю ситуацию для повышения своего рейтинга.

«Ведь сразу же после переговоров с Владимиром Путиным, в ходе которых в том числе обсуждался украинский кризис, стартовал саммит в поддержку демократий. И Байден, образно говоря, въехал на белом коне на это мероприятие, показав сомневающимся партнёрам в Брюсселе, в Лондоне, в Берлине, что Америка способна участвовать в разрешении подобного рода конфликтов и сложных ситуаций», — заметил политолог.

Украинские военнослужащие на Донбассе

Reuters

© Serhiy Takhmazov

Схожего мнения придерживается и замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев. По его словам, состав участников минувшего саммита формировался больше по геополитическим критериям, чем по тем, которые соответствуют американской трактовке демократии.

«Происходит подмена позиций и понятий с целью создать новый некий блок, который был бы антагонистом России и Пекина в зависимости от конкретного географического положения того или иного участника саммита. Так что демократия и её ценности тут использовались только в качестве предлога. В целом США пытаются консолидировать приглашённые страны во имя собственных геополитических интересов. И Украина — одна из тех, кого Вашингтон намерен продолжать использовать ради собственной выгоды», — пояснил в интервью RT Суздальцев.

Вместе с тем, как он считает, американские элиты во главе с Байденом прекрасно понимают, что Россия никогда не станет эскалировать ситуацию в Донбассе и тем более инициировать там военные действия. При этом Суздальцев не исключает, что Вашингтон действительно может отправить дополнительные контингенты в страны «Бухарестской девятки» без всякого предлога, поскольку они входят в НАТО. Впрочем, аналитик уверен, что США не заинтересованы в углублении конфликта в Донбассе, поэтому и пытаются сделать акцент на экономическом воздействии на Россию, а не на военном.

«Это попытка найти компромисс с Киевом, который настроен на какую-нибудь провокацию, чтобы за него заступился Запад. Ведь Украина уже фактически напрямую отвергает Минские соглашения и наращивает военное присутствие в Донбассе. Однако в одиночку киевские власти тягаться с Москвой не могут, но при этом и других вариантов решения проблемы принадлежности ресурсной территории Донбасса не имеют», — рассуждает Суздальцев.

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Однако силовой вариант развития событий в Донбассе не устраивает США и Европу, поэтому они прямо дают понять Киеву, что ввязываться в конфликт на его стороне они не станут, но могут поддержать вооружениями.

Текущую тактику Москвы в отношении конфликта на юго-востоке Украины аналитики расценивают как весьма взвешенную.

«Хотя все последние события вокруг Украины и побуждают Россию наращивать свой оборонный потенциал, но думаю, что Москва прекрасно понимает, насколько высоки ставки, и поэтому РФ не станет поддаваться на эти провокации», — предположил Дудаков.

Андрей Суздальцев со своей стороны допустил, что РФ в ответ на недружественные действия США и НАТО может и далее укреплять оборонные связи с Белоруссией и другими странами постсоветского пространства, а также проводить модернизацию своего вооружения, о чём ранее говорил и Владимир Путин.

«Россия также может укрепить военное присутствие в Калининграде. Думаю, это может стать одним из вариантов для разрядки ситуации, которую так активно подогревают некоторые страны Восточной Европы», — резюмировал политолог.