Байден заявил, что США направят войска в страны НАТО при вторжении России на Украину

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США в случае возможного вторжения России на Украину направят свои войска в соседние страны НАТО, заявил президент Соединённых Штатов Джо Байден.

На вопрос журналистов, почему глава государства отверг идею размещения американского военного контингента на территории Украины в случае вторжения России, он отметил, что такой вариант никогда не рассматривался.

Байден напомнил, что проинформировал своего коллегу Владимира Путина об отправке ВС США при необходимости в страны Бухарестской девятки (В9) на восточном фланге НАТО.

«Нам придётся направить больше американских и натовских войск на восточный фланг, B9 — все те страны НАТО, в отношении которых у нас есть священное обязательство защищать их от любого нападения со стороны России», — цитирует президента США ТАСС.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в субботу, 11 декабря, заявила, что в Вашингтоне по-прежнему заинтересованы в дипломатическом взаимодействии в контексте ситуации вокруг Украины. 

По её словам, подход США заключается в привлечении к решению ситуации всех заинтересованных сторон.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Байденом безопасность в военной и энергетической сферах.

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