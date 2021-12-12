Байден заявил, что США направят войска в страны НАТО при вторжении России на Украину

США в случае возможного вторжения России на Украину направят свои войска в соседние страны НАТО, заявил президент Соединённых Штатов Джо Байден.

На вопрос журналистов, почему глава государства отверг идею размещения американского военного контингента на территории Украины в случае вторжения России, он отметил, что такой вариант никогда не рассматривался.

Байден напомнил, что проинформировал своего коллегу Владимира Путина об отправке ВС США при необходимости в страны Бухарестской девятки (В9) на восточном фланге НАТО.

«Нам придётся направить больше американских и натовских войск на восточный фланг, B9 — все те страны НАТО, в отношении которых у нас есть священное обязательство защищать их от любого нападения со стороны России», — цитирует президента США ТАСС.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в субботу, 11 декабря, заявила, что в Вашингтоне по-прежнему заинтересованы в дипломатическом взаимодействии в контексте ситуации вокруг Украины.

По её словам, подход США заключается в привлечении к решению ситуации всех заинтересованных сторон.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Байденом безопасность в военной и энергетической сферах.