Путин назвал провокационным вопрос о «нападении» России на Украину

Российский президент Владимир Путин во время пресс-конференции назвал провокационным вопрос о возможном «нападении» России на Украину. Как подчеркнул глава государства, Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, при этом она вправе обеспечивать свою безопасность.

На пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в Сочи журналист Андрей Колесников попросил Путина развеять «главное сомнение», собирается ли Россия или не собирается «нападать на Украину».

«Это вопрос провокационный», — сказал президент России.

Как отметил Путин, Россию «не может не беспокоить перспектива возможного принятия Украины в НАТО», так как за этим последует размещение там соответствующих военных контингентов.

Глава государства подчеркнул, что расширение НАТО на восток за счёт Украины — это один из важнейших вопросов безопасности России на стратегическую перспективу.