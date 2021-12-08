Путин назвал вопросом безопасности России расширение блока НАТО на восток за счёт Украины

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Расширение НАТО на восток за счёт Украины — это один из важнейших вопросов безопасности России на стратегическую перспективу, заявил российский президент Владимир Путин.
Путин назвал вопросом безопасности России расширение блока НАТО на восток за счёт Украины
  • AP

Глава государства отметил, что эта тема поднималась во время разговора с американским коллегой Джо Байденом. 

«Расширение блока НАТО на восток, в том числе за счёт Украины, — это один из ключевых вопросов обеспечения безопасности России на среднесрочную и даже стратегическую перспективу», — сказал Путин.

Он напомнил, что Россия постоянно говорит об этом публично.

«Предупреждаем наших партнёров о том, что это неприемлемо. А один из тезисов очень простой... Конечно, каждая страна имеет право выбирать наиболее приемлемый для себя способ обеспечения безопасности, но это должно быть сделано таким образом, чтобы не нарушать интересы других сторон и не подрывать интересы других стран — в данном случае России», — сказал Путин во время пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в Сочи.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Россия наблюдает, как НАТО начинает постепенно подминать Украину под себя, поэтому Москва принимает меры «против ползучей угрозы».

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