На два фронта: как США намерены нарастить своё военное присутствие в Австралии и Европе

Вашингтон планирует расширить присутствие своих войск в Индо-Тихоокеанском регионе, в частности в Австралии, заявила и. о. помощника замглавы Пентагона по политическим вопросам Мара Карлин. По её словам, так Соединённые Штаты намерены противостоять потенциальной агрессии со стороны Китая и КНДР. Карлин также отметила, что Вашингтон продолжит укреплять свои возможности по сдерживанию России в Европе. Эксперты считают, что США стремятся сохранить за собой роль мирового гегемона, однако в изменившихся реалиях сделать это вряд ли удастся.

Соединённые Штаты собираются нарастить своё военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе. В частности, речь идёт об Австралии и островах в Тихом океане. Об этом на брифинге заявила и. о. помощника замглавы Пентагона по политическим вопросам Мара Карлин. По её словам, приоритетность этого региона была определена в ходе составления «Обзора глобальной расстановки сил» США (Global Posture Review), которое с февраля 2021-го велось под руководством министра обороны Ллойда Остина.

«Обзор нацеливает на дополнительное сотрудничество с союзниками и партнёрами в регионе для продвижения инициатив, способствующих региональной стабильности и сдерживанию потенциальной военной агрессии со стороны Китая и угроз со стороны Северной Кореи», — сказала Карлин.

Она отметила, что эти инициативы включают в себя «стремление к расширению регионального доступа к военному партнёрству», улучшение инфраструктуры в Австралии и на островах Тихого океана, а также планирование ротационного размещения авиации в Австралии.

О последнем ещё в сентябре объявляли главы оборонных ведомств США и Австралии Ллойд Остин и Питер Даттон. Как уточнила на брифинге Карлин, в Австралии будут развёрнуты истребители и бомбардировщики, активизировано обучение местных сухопутных сил, а также углублено сотрудничество в области тылового обеспечения.

«В целом в Индо-Тихоокеанском регионе пройдёт целый спектр инфраструктурных улучшений на Гуаме, Северных Марианских Островах и в Австралии. В том числе это касается объектов тылового обеспечения, складов ГСМ и боеприпасов, модернизации аэродромов. Так что проводится большая работа, которая, надеюсь, принесёт плоды в предстоящие годы», — заявила Мара Карлин.

И. о. помощника замглавы Минобороны США по политическим вопросам Мара Карлин

© AP Photo/Manuel Balce Ceneta

Озвученные из Вашингтона планы по расширению американского военного присутствия в Австралии и на островах Тихого океана прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Это же в рамках зелёной экономики всё делается, да? Экологическая повестка в действии, так сказать. В неё особенно хорошо верится после информации о планах англо-саксов по запуску атомных субмарин и увеличении наступательных вооружений не на электродвигателях у берегов Австралии», — написала Захарова в Telegram.

«Российский фронт»

Помимо Индо-Тихоокеанского региона США не выпускают из своего поля зрения и Европу. По словам Мары Карлин, Вашингтон настроен продолжать укреплять возможности по сдерживанию Москвы.

«Что касается Европы, «Обзор глобальной расстановки сил» США укрепляет надёжные в боевом отношении средства сдерживания российской агрессии в Европе и повышает эффективность действий сил НАТО», — заявила она, напомнив, что с 2014 года в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией расстановка американских сил в Европе подверглась корректировке.

Также по теме «Создают угрозу»: Шойгу заявил об отработке применения бомбардировщиками США ядерного оружия против России Десять американских стратегических бомбардировщиков в ходе прошедших в ноябре учений сил США Global Thunder отрабатывали вариант...

Эксперты отмечают, что речь идёт об операции Atlantic Resolve («Атлантическая решимость») — комплексе военных мероприятий НАТО и США, направленных на «сдерживание России». В частности, в её рамках в январе 2017 года в Европу были переброшены порядка 4 тыс. военнослужащих, а в октябре того же года в Польшу передислоцировали 2-ю бронетанковую бригаду ВС США, в составе которой в страну поступили танки M1A1 Abrams, тяжёлые самоходные гаубицы M109 Paladin и БМП Bradley. Помимо этого, с 2019 года в Литве находятся несколько сотен американских военнослужащих и тяжёлая техника.

Карлин заявила, что в Вашингтоне считают правильными предпринятые ранее шаги по военному присутствию в Европе и готовы продолжать действовать в этом направлении.

«Исследование, проведённое в рамках «Обзора глобальной расстановки сил» США, показало правильность этих корректив. Мы сделали ряд очень важных вложений, углубили наше сотрудничество и взаимодействие с вооружёнными силами партнёров в Европе. Такие действия целесообразны, и мы намерены их продолжать», — сказала она.

В частности, она напомнила, что президент США Джо Байден в феврале 2021 года заморозил план своего предшественника Дональда Трампа по выводу части войск из Германии, а в апреле глава Пентагона Ллойд Остин объявил, что численность контингента США в ФРГ будет увеличена примерно на 500 человек.

Экс-госсекретарь США Майк Помпео с американскими военнослужащими в Германии, 2019 год

Reuters

© Jens Meyer

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во вторник, 30 ноября, констатировал, что США за последние годы «окончательно похоронили» Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), вышли из Договора об открытом небе (ДОН), нагнетают напряжённость по линии НАТО у российских границ и при этом продолжают забрасывать Москву ничем не подкреплёнными обвинениями.

«Наблюдаем это повседневно. Голословные обвинения сыплются, как из рога изобилия. Никто не может ничего доказать. Страны, стягивающие на наши границы войска и технику из-за океана, обвиняют нас в учениях, проводимых Вооружёнными силами России на своей собственной, суверенной территории. США «обложили» нас со всех сторон своими военными базами — это факты, известные любому школьнику. Но постоянно нагнетается истерия», — заявил Лавров, выступая перед участниками научно-образовательной программы «Диалог во имя будущего».

По его мнению, попытки Запада сохранить свою гегемонию любой ценой противоречат объективному ходу истории, однако нынешние реалии — подъём Китая, Индии, Бразилии, стран Африки и Латинской Америки — затрудняют достижение этой цели.

«Формируется многополярный миропорядок, где будет несколько центров экономического роста, финансовой мощи, политического влияния. Не учитывать эту объективную тенденцию, значит идти против естественного хода истории», — подчеркнул министр.

Он также осудил внедрение американцами и их союзниками «конфронтационных схем» в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которые направлены на сдерживание других стран.

Старые схемы

Эксперты считают, что нынешний интерес США к этому региону продиктован намерением вытеснить оттуда Китай и Россию. По мнению ведущего научного сотрудника Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, именно Азия считается будущим военно-политическим и экономическим центром мира, где сейчас хорошие позиции имеют противники Вашингтона — Москва и Пекин.

«США пытаются консолидировать своих старых союзников и вести борьбу за новых, усиливая своё присутствие в регионе. Таким образом Вашингтон намерен разделить АТР на сторонников Китая и США. Однако такое блоковое мышление стабильности не принесёт», — пояснил собеседник RT.

При этом, как отметил политолог Александр Асафов, США заблаговременно начали «обработку» Австралии. То есть, «Обзор глобальной расстановки сил» ещё только вёлся, а Соединённые Штаты уже заручались поддержкой Канберры, создавая для платформу для будущего расширения влияния в регионе.

Также по теме Непрозрачная организация: почему Россия и Китай потребовали разъяснений по поводу характера альянса AUKUS На Совете управляющих МАГАТЭ Австралия не смогла дать ответы на вопросы относительно планов реализации своего партнёрства с США и...

«США создали AUKUS, чтобы у них появились основания для усиления Австралии. Невзирая на напряжение в регионе, Вашингтон теперь искусственно создаёт сильного регионального игрока, который должен сдерживать Китай. Для этой же цели США намерены создать альянс с Индией и Японией», — выразил мнение политолог в комментарии RT.

Вместе с тем Константин Блохин считает, что попытка США работать на два фронта, сдерживая и Россию, и Китай, является грубой стратегической ошибкой. «Однако США ничего не остаётся кроме как вести подобный курс, поскольку есть понимание, что им не удастся вбить клин между Россией и Китаем», — добавил эксперт.

В свою очередь, военный эксперт Юрий Кнутов высказал мнение, что усидеть на двух стульях, насаждая своё влияние и в Азии, и в Европе, США собираются при помощи одного из основных своих союзников — Великобритании. Ведь Лондон сейчас выступает в проамериканском ключе, во всём поддерживая курс Вашингтона, особенно в отношении «российской угрозы».

«Проводником США в области тактических вопросов станет Великобритания, которая всячески претендует на роль первой скрипки в европейском регионе. Так США смогут одновременно держать под контролем действия России и сосредотачиваться на «китайской угрозе», — пояснил Кнутов.

Однако, отметил он, Вашингтону следует учесть, что Россия не станет просто смотреть, как к её границам стягиваются натовские и американские соединения и предпримет ответные шаги.

«Россия усиливает своё военное присутствие на западных границах оборонительными системами, в том числе гиперзвуковыми, а также проводит больше военных учений, в том числе и с союзниками. Однако в Москве неоднократно говорили, что предпочли бы дипломатическое разрешение напряжённости», — резюмировал аналитик.