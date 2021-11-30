Лавров: США со всех сторон обложили Россию военными базами

Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Соединённые Штаты со всех сторон обложили Россию военными базами.

Министр также отметил, что американская сторона нагнетает военную истерию по поводу ситуации у границ России.

«То, что Соединённые Штаты обложили нас со всех сторон своими военными базами — это, наверное, уже факты, которые любому школьнику известны, и, тем не менее, постоянно нагнетается вот эта истерия», — цитирует Лаврова РИА Новости.

Соответствующее заявление глава МИД России сделал во время своего выступления перед участниками ежегодной научно-образовательной программы Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М.Горчакова «Диалог во имя будущего».

Ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявлял, что у России нет каких-либо планов по нападению на другие страны.