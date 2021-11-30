Лавров: США со всех сторон обложили Россию военными базами

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Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Соединённые Штаты со всех сторон обложили Россию военными базами.
Лавров: США со всех сторон обложили Россию военными базами
  • © МИД РФ

Министр также отметил, что американская сторона нагнетает военную истерию по поводу ситуации у границ России.

«То, что Соединённые Штаты обложили нас со всех сторон своими военными базами — это, наверное, уже факты, которые любому школьнику известны, и, тем не менее, постоянно нагнетается вот эта истерия», — цитирует Лаврова РИА Новости.

Соответствующее заявление глава МИД России сделал во время своего выступления перед участниками ежегодной научно-образовательной программы Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М.Горчакова «Диалог во имя будущего».

Ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявлял, что у России нет каких-либо планов по нападению на другие страны.

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