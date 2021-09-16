США договорились с Австралией о расширении военного присутствия

США и Австралия договорились о расширении американского военного присутствия в Австралии, в том числе о размещении военных самолётов на ротационной основе.

Об этом заявил министр обороны Австралии Питер Даттон на пресс-конференции в Госдепартаменте по итогам переговоров с американской стороной.

Даттон заявил, что Австралия и США «значительно усилят своё сотрудничество в рамках размещения сил», а также повысят степень взаимодействия и углубят деятельность двух стран в Индо-Тихоокеанском регионе.

«Это будет включать в себя расширение сотрудничества в воздушной сфере путём ротационного развёртывания всех типов американских военных самолётов в Австралии», — цитирует его ТАСС.

Также он рассказал о планах создания совместной материально-технической инфраструктуры и комплекса технического обслуживания для поддержки расширенной деятельности обеих стран в военной сфере, включая ВМС.

В свою очередь, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что планы по оказанию помощи Австралии в получении атомных подводных лодок позволят военно-морским силам Австралии повысить оборонный потенциал.