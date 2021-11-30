В Пентагоне заявили об усилении сдерживания «российской агрессии» в Европе
«В Европе ревизия глобальной дислокации усиливает заслуживающее доверия военное сдерживание российской агрессии», — приводит РИА Новости слова Карлин на брифинге.
Она уточнила, что НАТО сможет действовать более эффективно.
По её словам, проведённая ревизия также предполагает продолжение участия США в борьбе с группировкой «Исламское государство» в Ираке и Сирии.
Ранее замглавы МИД России Александр Грушко в ходе дискуссии на площадке клуба «Валдай» высказался о возможности восстановления нормального диалога с НАТО.