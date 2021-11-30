В Пентагоне заявили об усилении сдерживания «российской агрессии» в Европе

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США после проведения ревизии глобальной дислокации своих вооружённых сил намерены усилить военное сдерживание России в Европе, заявила исполняющая обязанности заместителя помощника американского министра обороны по политическим вопросам Мара Карлин.

«В Европе ревизия глобальной дислокации усиливает заслуживающее доверия военное сдерживание российской агрессии», — приводит РИА Новости слова Карлин на брифинге.

Она уточнила, что НАТО сможет действовать более эффективно.

По её словам, проведённая ревизия также предполагает продолжение участия США в борьбе с группировкой «Исламское государство» в Ираке и Сирии.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко в ходе дискуссии на площадке клуба «Валдай» высказался о возможности восстановления нормального диалога с НАТО.

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